Гаттузо розпочав роботу зі збірною Італії зі побиття гравців

Дженнаро Гаттузо впливає на гравців. Фото: RAlessandro Garofaloeuters/

Збірна Італії розпочала новий цикл із великої перемоги над Естонією з рахунком 5:0 у рамках відбору на ЧС-2026. Для нового наставника Дженнаро Гаттузо цей матч став дебютним, і він одразу знайшов спосіб струсити команду.

Наставник "скуадри адзурри" використовував жорсткі методи, щоб привести до тями своїх підопічних, повідомляє Football Italia.

Реклама

Читайте також:

Александро Бастоні натякнув, що тренер дав "кілька ляпасів", щоб гравці діяли сміливіше. Незабаром це підтвердив Джакомо Распадорі, який вийшов на заміну і за півтори хвилини відзначився асистом та голом.

Дженнаро Гаттузо під час матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

За словами нападника, йдеться не про метафору: Гаттузо справді застосовував такі методи, щоб підвищити концентрацію та нагадати гравцям про важливість форми збірної. Це стало частиною його підходу, побудованого на характері та емоційній зарядженості.

Джакомо Распадорі святкує гол. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Ефект Гаттузо у збірній Італії

Распадорі зазначив, що команда швидко вловила дух нового тренера. Гравці відчули, що за збірну потрібно битися до кінця, а п'ять голів у ворота Естонії стали найкращим підтвердженням нового курсу.

"Так, я отримав справжній ляпас і удар по шиї. Це був спосіб струсити нас і додати рішучості. Ми знаємо, що повинні грати агресивно та забивати більше. Сьогодні показали конкретний футбол від початку до кінця, і важливо продовжити в тому ж дусі", — розповів Распадорі.

Нагадаємо, ігровий день для багатьох збірних був затьмарений травмами. Лідер Іспанії Ламін Ямаль навіть не зміг дограти свій матч.

Отримав ушкодження й Усман Дембеле, який був замінений у другому таймі матчу з Україною.