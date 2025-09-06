Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гаттузо побив гравців збірної Італії в першому ж матчі

Гаттузо побив гравців збірної Італії в першому ж матчі

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 14:02
Гаттузо розпочав роботу зі збірною Італії зі побиття гравців
Дженнаро Гаттузо впливає на гравців. Фото: RAlessandro Garofaloeuters/

Збірна Італії розпочала новий цикл із великої перемоги над Естонією з рахунком 5:0 у рамках відбору на ЧС-2026. Для нового наставника Дженнаро Гаттузо цей матч став дебютним, і він одразу знайшов спосіб струсити команду.

Наставник "скуадри адзурри" використовував жорсткі методи, щоб привести до тями своїх підопічних, повідомляє Football Italia.

Реклама
Читайте також:

Александро Бастоні натякнув, що тренер дав "кілька ляпасів", щоб гравці діяли сміливіше. Незабаром це підтвердив Джакомо Распадорі, який вийшов на заміну і за півтори хвилини відзначився асистом та голом.

Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо під час матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

За словами нападника, йдеться не про метафору: Гаттузо справді застосовував такі методи, щоб підвищити концентрацію та нагадати гравцям про важливість форми збірної. Це стало частиною його підходу, побудованого на характері та емоційній зарядженості.

Джакомо Распадори
Джакомо Распадорі святкує гол. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Ефект Гаттузо у збірній Італії

Распадорі зазначив, що команда швидко вловила дух нового тренера. Гравці відчули, що за збірну потрібно битися до кінця, а п'ять голів у ворота Естонії стали найкращим підтвердженням нового курсу.

"Так, я отримав справжній ляпас і удар по шиї. Це був спосіб струсити нас і додати рішучості. Ми знаємо, що повинні грати агресивно та забивати більше. Сьогодні показали конкретний футбол від початку до кінця, і важливо продовжити в тому ж дусі", — розповів Распадорі.

Нагадаємо, ігровий день для багатьох збірних був затьмарений травмами. Лідер Іспанії Ламін Ямаль навіть не зміг дограти свій матч.

Отримав ушкодження й Усман Дембеле, який був замінений у другому таймі матчу з Україною.

спорт футбол Дженнаро Гаттузо ЧС-2026 з футболу Збірна Італії з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації