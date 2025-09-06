Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Травми Луїса Енріке та Дембеле вдарили по ПСЖ перед єврокубками

Травми Луїса Енріке та Дембеле вдарили по ПСЖ перед єврокубками

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:31
ПСЖ ризикує залишитися без тренера та лідера атаки у Лізі чемпіонів
Тренер Луїс Енріке з Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Паризький клуб опинився у складній ситуації напередодні старту Ліги чемпіонів. Протягом одного тижня "ПСЖ" втратив одразу головного тренера та одного з ключових гравців атаки.

Усман Дембеле та Луїс Енріке отримали травми за різних обставин, повідомляє L'Equipe.

Реклама
Читайте також:

Стало відомо, 55-річний Луїс Енріке отримав серйозну травму під час їзди на велосипеді. Наставник зламав ключицю та найближчим часом має пройти операцію. У клубі вже висловили підтримку іспанському фахівцеві та пообіцяли повідомити деталі відновлення пізніше.

Усман Дембеле
Усман Дембеле під час атаки. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Не обійшлося без проблем та в атакувальній лінії. Усман Дембеле отримав пошкодження задньої поверхні стегна в матчі збірної Франції проти України. Форвард вийшов на заміну в другому таймі, але вже на 81-й хвилині був змушений покинути поле.

Втрати перед Лігою чемпіонів

Медичний штаб ПСЖ попереджав тренерів французької збірної про високе навантаження на Дембеле, однак його все одно випустили на поле. Тепер на футболіста чекає відновлення, яке може зайняти від трьох до восьми тижнів.

Таким чином, "ПСЖ" підходить до групового етапу Ліги чемпіонів із серйозними кадровими проблемами. Відсутність Луїса Енріке на лавці та Дембеле в атаці може ускладнити парижанам перші матчі європейського турніру.

Нагадаємо, у тренерського штабу збірної України можуть виникнути проблеми через розслідування СБУ.

Захисник "ПСЖ" Ілля Забарний поділився думкою про те, чому збірна України не змогла уникнути поразки в матчі з Францією.

Ольга Харлан зворушила шанувальників зворушливим зверненням у свій день народження.

спорт футбол ПСЖ Луіс Енріке Усман Дембеле травма
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації