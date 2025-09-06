ПСЖ ризикує залишитися без тренера та лідера атаки у Лізі чемпіонів

Тренер Луїс Енріке з Кубком чемпіонів. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Паризький клуб опинився у складній ситуації напередодні старту Ліги чемпіонів. Протягом одного тижня "ПСЖ" втратив одразу головного тренера та одного з ключових гравців атаки.

Усман Дембеле та Луїс Енріке отримали травми за різних обставин, повідомляє L'Equipe.

Стало відомо, 55-річний Луїс Енріке отримав серйозну травму під час їзди на велосипеді. Наставник зламав ключицю та найближчим часом має пройти операцію. У клубі вже висловили підтримку іспанському фахівцеві та пообіцяли повідомити деталі відновлення пізніше.

Усман Дембеле під час атаки. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Не обійшлося без проблем та в атакувальній лінії. Усман Дембеле отримав пошкодження задньої поверхні стегна в матчі збірної Франції проти України. Форвард вийшов на заміну в другому таймі, але вже на 81-й хвилині був змушений покинути поле.

Втрати перед Лігою чемпіонів

Медичний штаб ПСЖ попереджав тренерів французької збірної про високе навантаження на Дембеле, однак його все одно випустили на поле. Тепер на футболіста чекає відновлення, яке може зайняти від трьох до восьми тижнів.

Таким чином, "ПСЖ" підходить до групового етапу Ліги чемпіонів із серйозними кадровими проблемами. Відсутність Луїса Енріке на лавці та Дембеле в атаці може ускладнити парижанам перші матчі європейського турніру.

