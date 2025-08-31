Забарний висловив позицію щодо Росії та одноклубника Сафонова в ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: "ПСЖ"

Український центральний захисник Ілля Забарний після переходу в "ПСЖ" зіткнувся зі складною ситуацією. Футболіст вимушений грати в одній команді з росіянином Матвієм Сафоновим.

Свою позицію щодо Росії та Сафонова Забарний розповів у ефірі УПЛ ТБ.

Забарний розповів, що думає про Росію

Забарний подякував "ПСЖ" за шанс представляти Україну на міжнародній арені та грати на топовому рівні.

Водночас 23-річний футболіст підкреслив, що чотири роки триває повномасштабна війна в Україні, а Росія виступає агресором, намагаючись знищити українську свободу та незалежність.

Ілля стверджує, що не підтримує жодних контактів із росіянами. Щодо свого одноклубника, він зауважив, що змушений взаємодіяти з ним виключно на професійному рівні під час тренувань, виконуючи обов’язки перед клубом.

"Поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі", — заявив Забарний.

