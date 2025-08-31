Відео
Забарний зробив антиросійську заяву — Сафонову це не сподобається

Забарний зробив антиросійську заяву — Сафонову це не сподобається

Дата публікації: 31 серпня 2025 21:32
Забарний висловив позицію щодо Росії та одноклубника Сафонова в ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: "ПСЖ"

Український центральний захисник Ілля Забарний після переходу в "ПСЖ" зіткнувся зі складною ситуацією. Футболіст вимушений грати в одній команді з росіянином Матвієм Сафоновим.

Свою позицію щодо Росії та Сафонова Забарний розповів у ефірі УПЛ ТБ.

Забарний розповів, що думає про Росію

Забарний подякував "ПСЖ" за шанс представляти Україну на міжнародній арені та грати на топовому рівні.

Водночас 23-річний футболіст підкреслив, що чотири роки триває повномасштабна війна в Україні, а Росія виступає агресором, намагаючись знищити українську свободу та незалежність.

Ілля стверджує, що не підтримує жодних контактів із росіянами. Щодо свого одноклубника, він зауважив, що змушений взаємодіяти з ним виключно на професійному рівні під час тренувань, виконуючи обов’язки перед клубом.

"Поки йде війна, я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу у світі", — заявив Забарний.

Нагадаємо, новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер вибрав іншого суперника — він мав битися проти Олександра Усика.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров вирішив змінити заявку команди на Францію.

футбол російські паспорти ПСЖ Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
