Главная Спорт Забарный сделал антироссийское заявление — Сафонову не понравится

Забарный сделал антироссийское заявление — Сафонову не понравится

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 21:32
Забарный высказал позицию по России и одноклубнику Сафонова в ПСЖ
Илья Забарный. Фото: "ПСЖ"

Украинский центральный защитник Илья Забарный после перехода в "ПСЖ" столкнулся со сложной ситуацией. Футболист вынужден играть в одной команде с россиянином Матвеем Сафоновым.

Свою позицию относительно России и Сафонова Забарный рассказал в эфире УПЛ ТВ.

Забарный рассказал, что думает о России

Забарный поблагодарил "ПСЖ" за шанс представлять Украину на международной арене и играть на топовом уровне.

В то же время 23-летний футболист подчеркнул, что четыре года продолжается полномасштабная война в Украине, а Россия выступает агрессором, пытаясь уничтожить украинскую свободу и независимость.

Илья утверждает, что не поддерживает никаких контактов с россиянами. Относительно своего одноклубника, он отметил, что вынужден взаимодействовать с ним исключительно на профессиональном уровне во время тренировок, выполняя обязанности перед клубом.

"Пока идет война, я полностью поддерживаю полную изоляцию российского футбола в мире", — заявил Забарный.

Напомним, новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер выбрал другого соперника — он должен был драться против Александра Усика.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров решил изменить заявку команды на Францию.

