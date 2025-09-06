Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Спорт Травмы Луиса Энрике и Дембеле ударили по ПСЖ перед еврокубками

Травмы Луиса Энрике и Дембеле ударили по ПСЖ перед еврокубками

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:31
Травмы Энрике и Дембеле ударили по ПСЖ
Тренер Луис Энрике с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Парижский клуб оказался в сложной ситуации накануне старта Лиги чемпионов. В течение одной недели "ПСЖ" потерял сразу главного тренера и одного из ключевых игроков атаки.

Усман Дембеле и Луис Энрике получили травмы при разных обстоятельствах, сообщает L’Equipe

Реклама
Читайте также:

Стало известно, 55-летний Луис Энрике получил серьёзную травму во время езды на велосипеде. Наставник сломал ключицу и в ближайшее время должен пройти операцию. В клубе уже выразили поддержку испанскому специалисту и пообещали сообщить детали восстановления позже. 

Реклама
Усман Дембеле
Усман Дембеле во время атаки. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Не обошлось без проблем и в атакующей линии. Усман Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Франции против Украины. Форвард вышел на замену во втором тайме, но уже на 81-й минуте был вынужден покинуть поле.

Потери перед Лигой чемпионов

Медицинский штаб ПСЖ предупреждал тренеров французской сборной о высокой нагрузке на Дембеле, однако его все равно выпустили на поле. Теперь футболиста ждет восстановление, которое может занять от трех до восьми недель.

Реклама

Таким образом, "ПСЖ" подходит к групповому этапу Лиги чемпионов с серьезными кадровыми проблемами. Отсутствие Луиса Энрике на скамейке и Дембеле в атаке может осложнить парижанам первые матчи европейского турнира. 

Напомним, у тренерского штаба сборной Украины могут возникнуть проблемы из-за расследования СБУ

Защитник "ПСЖ" Илья Забарный поделился мнением о том, почему сборная Украины не смогла уйти от поражения в матче с Францией. 

Ольга Харлан растрогала поклонников трогательным обращением в свой день рождения. 

спорт футбол ПСЖ Луис Энрике Усман Дембеле травма
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации