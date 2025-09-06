Травмы Энрике и Дембеле ударили по ПСЖ

Тренер Луис Энрике с Кубком чемпионов. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Парижский клуб оказался в сложной ситуации накануне старта Лиги чемпионов. В течение одной недели "ПСЖ" потерял сразу главного тренера и одного из ключевых игроков атаки.

Усман Дембеле и Луис Энрике получили травмы при разных обстоятельствах, сообщает L’Equipe.

Стало известно, 55-летний Луис Энрике получил серьёзную травму во время езды на велосипеде. Наставник сломал ключицу и в ближайшее время должен пройти операцию. В клубе уже выразили поддержку испанскому специалисту и пообещали сообщить детали восстановления позже.

Усман Дембеле во время атаки. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Не обошлось без проблем и в атакующей линии. Усман Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Франции против Украины. Форвард вышел на замену во втором тайме, но уже на 81-й минуте был вынужден покинуть поле.

Потери перед Лигой чемпионов

Медицинский штаб ПСЖ предупреждал тренеров французской сборной о высокой нагрузке на Дембеле, однако его все равно выпустили на поле. Теперь футболиста ждет восстановление, которое может занять от трех до восьми недель.

Таким образом, "ПСЖ" подходит к групповому этапу Лиги чемпионов с серьезными кадровыми проблемами. Отсутствие Луиса Энрике на скамейке и Дембеле в атаке может осложнить парижанам первые матчи европейского турнира.

