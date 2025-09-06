Відео
Барселона ризикує надовго втратити Ламіна Ямаля

Барселона ризикує надовго втратити Ламіна Ямаля

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 12:41
Ламін Ямаль отримав травму і не зможе допомогти Барселоні
Ламін Ямаль перед матчем. Фото: Reuters/Stoyan Nenov

Вундеркінд "Барселони" Ламін Ямаль не зміг дограти матч збірної Іспанії проти Болгарії в рамках кваліфікації. Гра завершилася впевненою перемогою "червоної фурії" з рахунком 3:0.

Молодий 18-річний атакувальний півзахисник розпочав зустріч у стартовому складі та відзначився результативною передачею, повідомляє Marca.

Читайте також:

Асист Ламіна Ямаля допоміг іспанцям зміцнити перевагу ще в першому таймі. Однак у другій половині гри тренерський штаб був змушений провести заміну. На 79-й хвилині Ямаль вимушено залишив поле.

Причина заміни Ламіна

Футболіст відчув дискомфорт у ділянці спини. Заміна була проведена за медичними показаннями, щоб уникнути погіршення ситуації.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль йде від суперника. Фото: Reuters/Stoyan Nenov

Попри достроковий відхід Ямаля, збірна Іспанії спокійно довела матч до перемоги. Усі три голи було забито ще в першому таймі.

Нагадаємо, майбутній суперник "Барселони" по Лізі чемпіонів — французький "ПСЖ" — теж зазнав втрати під час паузи на матчі збірних команд.

В українському футболі зафіксовано одразу два гучні трансфери, і обидва вони пов'язані з житомирським "Поліссям".

спорт футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу травма Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
