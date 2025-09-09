Гаттузо намагався побити гравців суперника та ображав їх після гри

Дженнаро Гаттузо спостерігає за грою збірної Італії. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Національна команда Італії провела один із найяскравіших матчів відбіркового турніру ЧС-2026, обігравши Ізраїль із рахунком 5:4. Зустріч в Угорщині завершилася драматичною розв'язкою: переможний м'яч був забитий у компенсований час.

Однак поєдинок запам'ятався не тільки завдяки грі, а й через скандал, повідомляє Football Italia.

Під час матчу ситуація змінювалася кілька разів: команди по черзі виходили вперед, Італія навіть пропустила два автоголи, але зуміла вирвати три очки та піднятися на друге місце в групі. Ізраїль після поразки залишився поруч, маючи рівну кількість очок.

Божевільний матч та буйний тренер

Емоції на полі зашкалювали. Уже після фінального свистка зав'язалася штовханина, в якій гравці намагалися висловити один одному все недомовлене. Головний тренер Італії Дженнаро Гаттузо не залишився осторонь і в серцях вигукнув опонентам кілька образ різними мовами.

Дженнаро Гаттузо після гри. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Сам Гаттузо назвав зустріч найбожевільнішим матчем у своєму житті. Він зізнався, що задоволений характером команди, але стурбований грою в обороні. Наставник наголосив, що Італія занадто легко пропускає безглузді м'ячі та пообіцяв працювати над цим аспектом.

Водночас тренер зазначив, що перемоги в таких умовах загартовують характер збірної. За його словами, саме такі емоції та божевільні кінцівки роблять футбол справжнім.

