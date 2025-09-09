Відео
Леоненко дав прогноз на гру збірної України в Баку

Леоненко дав прогноз на гру збірної України в Баку

Дата публікації: 9 вересня 2025 12:01
Леоненко дав пораду Реброву перед грою збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України у вівторок, 9 вересня, проведе другий матч кваліфікаційного циклу чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва стане національна збірна Азербайджану, а гра відбудеться на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку.

Колишній форвард "синьо-жовтих" Віктор Леоненко назвав шанси збірної України на перемогу в інтерв'ю BLIK.

Початок зустрічі Азербайджан — Україна заплановано на 19:00 за київським часом. Для українців цей поєдинок стане важливою перевіркою після поразки від Франції у стартовому турі.

Анатолий Трубин
Один із лідерів збірної України Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/uafukraine/

Особлива увага до матчу прикута через турнірні розклади. Україна бореться за друге місце в групі, і втрата очок у Баку може серйозно ускладнити боротьбу за стикові ігри.

Леоненко дав пораду Реброву

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко поділився своєю думкою про шанси команди. Він наголосив, що Україна має брати три очки в Азербайджані та уникати розмов про важку дорогу чи втому.

"Якщо не обіграємо Азербайджан, то тоді навряд чи варто розраховувати на щось більше. З Францією здобути перемогу майже нереально, а з Ісландією доведеться викластися на сто відсотків. Нехай хоча б виграють 1:0, але важливо, щоб показали якісну гру і не дали приводу для критики", — заявив Леоненко.

Нагадаємо, головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо ледь не побив футболістів просто на полі після матчу проти Ізраїлю.

Наставник "Роми" Джан П'єро Гасперіні готовий дати другий шанс у команді форварду збірної України Артему Довбику.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
