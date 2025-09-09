Стартовий склад України на матч проти Азербайджану в кваліфікації ЧС 2026

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України зіграє матч другого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником команди Сергія Реброва буде Азербайджан.

Перед грою в УАФ опублікували стартовий склад збірної України.

Стартовий склад збірної України

Ребров, який не любить щось змінювати, цього разу поміняв лише трьох футболістів у порівнянні з грою проти Франції (0:2).

Замість центрфорварда Артема Довбика на поле вийшов Владислав Ванат. Артем Бондаренко замінив Єгора Ярмолюка.

Атакувальний півзахисник Олег Очеретько замінив вінгера Олексія Гуцуляка. На фланзі цього разу зіграє Георгій Судаков.

Попри втому в першій грі в стартовому складі зіграють Іван Калюжний та Олександр Зінченко.

