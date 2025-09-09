Ребров назвал несколько причин, помешавших обыграть Азербайджан

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в квалификации на чемпионат мира-2026 не обыграла Азербайджан. В Баку команды сыграли 1:1.

После матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO прокомментировал провал в Баку.

Ребров нашел оправдание результату

Ребров заявил, что команде не удалось победить из-за недостаточного количества созданных моментов, особенно в первой половине игры. По мнению тренера, нагрузка на штрафную площадку началась лишь в последние 15 минут, хотя это стоило делать раньше, учитывая трудности с пятью защитниками.

Ребров также отметил, что соперник удивил компактной игрой, отличимой от матча против Исландии, а тяжелые условия поля дополнительно усложнили создание голевых ситуаций. При этом, он подчеркнул, что это не оправдание, ведь команда должна была больше атаковать штрафную площадь.

Относительно спорных моментов с пенальти, он признал, что отмена удара в пользу Украины и назначение пенальти в их ворота после просмотра ВАР повлияли на ритм игры.

"Да, нам сбило игру, когда нам поставили пенальти. Но если в другие ворота не ставят пенальти на 3-й минуте, я не думаю, что это что-то поменяло бы в игре. Это решение арбитра, они проверяли ВАР, я не могу это комментировать", — сказал Ребров.

