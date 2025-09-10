Відео
Головна Спорт Усик зіграє із зірками футболу в благодійному матчі

Усик зіграє із зірками футболу в благодійному матчі

Дата публікації: 10 вересня 2025 06:10
Усик зіграє в благодійному матчі з легендами футболу у Лісабоні
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик наразі знаходиться за кордоном. Він відвідав кінофестиваль в Торонто та планує полетіти в Португалію.

Усик планує зіграти в благодійному матчі з зірками футболу, повідомив портал ESPN.

Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик зіграє попри травму спини

Усик 15 вересня планує зіграти в благодійному футбольному матчі на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні.

Під час гри за Усиком стежитимуть медики, адже він відновлюється після травми спини і його участь обмежать першими 10 хвилинами гри.

Усик під час матчу представлятиме свій фонд Usyk Foundation, який підтримує цивільних українців та Збройні сили.

Засновник і генеральний директор Sport Global Расмус Соймарк підтвердив, що серед учасників матчу будуть легенди футболу: Едвін ван дер Сар, Джон Террі, Майкл Оуен, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель П’єро, Генрік Ларссон, Кафу, Роберто Карлос і Кака.

"Усі інші гравці — колишні футболісти, але коли Олександр Усик запитує, чи може він зіграти, ти кажеш так", — пояснив Соймарк.

Зазначимо, що під час повномасштабної війни Кафу їздив до Росії.

Нагадаємо, раніше Усик та Дуейн Джонсон стали зірками кінофестивалю в Торонто.

Український боксер Сергій Богачук зробив прогноз на бій Усика та Ітауми.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
