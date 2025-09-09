Відео
Усик здивував стилем на червоній доріжці фестивалю в Торонто

Усик здивував стилем на червоній доріжці фестивалю в Торонто

Дата публікації: 9 вересня 2025 10:45
Усик та Двейн Джонсон стали зірками кінофестивалю в Торонто
Олександр Усик у центрі уваги журналістів. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик відвідав 50-й Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF), де відбувся показ спортивної драми "The Smashing Machine".

Олександр Усик та його дружина Катерина невимушено спілкувалися із зірками Голлівуду, повідомляє портал Новини.LIVE.

У фільмі Олександр Усик зіграв роль української легенди ММА Ігоря Вовчанчина. Головну роль виконав Двейн "Скеля" Джонсон, а сама стрічка вже отримала високі оцінки критиків на перших показах.

Усик знову здивував журналістів

На червоній доріжці український чемпіон почувався впевнено та органічно. Він позував поруч із Джонсоном та іншими зірками проєкту.

Фільм вийде у світовий прокат 3 жовтня. Для Усика це перший повноцінний досвід у кіно, який продемонстрував його готовність пробувати себе за межами рингу і розкривати нові сторони своєї особистості.

Нагадаємо, найближчими місяцями на українського чемпіона чекають і нові випробування у спорті. Йому продовжують нав'язувати поєдинки з Джозефом Паркером та Мозесом Ітаумою, однак завдяки рішенню WBO він збереже статус абсолютного чемпіона щонайменше до кінця 2025 року.

Відомий український боксер Сергій Богачук уже зробив прогноз на можливий бій Олександра Усика з молодим британцем Мозесом Ітаумою.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
