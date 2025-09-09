Усик с женой составил компанию звездам Голливуда в Торонто

Усик удивил стилем на красной дорожке фестиваля в Торонто
Абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик посетил 50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), где состоялся показ спортивной драмы "The Smashing Machine".
Александр Усик и его жена Екатерина непринужденно общались со звездами Голливуда, сообщает портал Новини.LIVE.
В фильме Александр Усик сыграл роль украинской легенды ММА Игоря Вовчанчина. Главную роль исполнил Дуэйн "Скала" Джонсон, а сама лента уже получила высокие оценки критиков на первых показах.
Усик снова удивил журналистов
На красной дорожке украинский чемпион чувствовал себя уверенно и органично. Он позировал рядом с Джонсоном и другими звездами проекта.
Фильм выйдет в мировой прокат 3 октября. Для Усика это первый полноценный опыт в кино, который продемонстрировал его готовность пробовать себя за пределами ринга и раскрывать новые стороны своей личности.
Напомним, в ближайшие месяцы украинского чемпиона ждут и новые испытания в спорте. Ему продолжают навязывать поединки с Джозефом Паркером и Мозесом Итаумой, однако благодаря решению WBO он сохранит статус абсолютного чемпиона минимум до конца 2025 года.
Известный украинский боксер Сергей Богачук уже сделал прогноз на возможный бой Александра Усика с молодым британцем Мозесом Итаумой.
