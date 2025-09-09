Видео
Усик удивил стилем на красной дорожке фестиваля в Торонто

Дата публикации 9 сентября 2025 10:45
Усик с женой составил компанию звездам Голливуда в Торонто
Александр Усик в центре внимания журналистов. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион супертяжелого веса Александр Усик посетил 50-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), где состоялся показ спортивной драмы "The Smashing Machine".

Александр Усик и его жена Екатерина непринужденно общались со звездами Голливуда, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В фильме Александр Усик сыграл роль украинской легенды ММА Игоря Вовчанчина. Главную роль исполнил Дуэйн "Скала" Джонсон, а сама лента уже получила высокие оценки критиков на первых показах. 

Усик снова удивил журналистов

На красной дорожке украинский чемпион чувствовал себя уверенно и органично. Он позировал рядом с Джонсоном и другими звездами проекта.

Фильм выйдет в мировой прокат 3 октября. Для Усика это первый полноценный опыт в кино, который продемонстрировал его готовность пробовать себя за пределами ринга и раскрывать новые стороны своей личности.

Напомним, в ближайшие месяцы украинского чемпиона ждут и новые испытания в спорте. Ему продолжают навязывать поединки с Джозефом Паркером и Мозесом Итаумой, однако благодаря решению WBO он сохранит статус абсолютного чемпиона минимум до конца 2025 года.

Известный украинский боксер Сергей Богачук уже сделал прогноз на возможный бой Александра Усика с молодым британцем Мозесом Итаумой. 

Максим Яворницкий - Редактор
