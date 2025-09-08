Богачук рассказал, как Усик победит Итауму

Александр Усик позирует для снимка. Фото: instagram.com/usykaa_fan/

Известный украинский боксер Сергей Богачук поделился ожиданиями от возможного поединка между Александром Усиком и британцем Мозесом Итаумой. По его мнению, действующий чемпион мира не столкнется с серьезным сопротивлением.

Богачук отметил, что у молодого супертяжеловеса нет ресурсов и арсенала, которые могли бы поставить Усика в затруднительное положение, сообщает vringe.

Сергей Богачук отдельно отметил, что украинский чемпион умеет подстраиваться под любого соперника и всегда находит ключ к победе. По словам спортсмена, решающую роль сыграет опыт Усика, накопленный за годы выступлений на топ-уровне.

Мозес Итаума перед боем. Фото: instagram.com/m.itauma/

Почему Богачук уверен в победе Усика

Одновременно с этим Богачук напомнил, что Итаума только начал свой путь в боксе. Профессиональный спорт ставит сложные испытания, часть которых Мозес еще не успел пройти в силу своего возраста. А вот Александр Усик уже доказал свою уникальность и класс.

"Я уверен, что у Мозеса нет оружия, способного удивить Александра. Усик разберет его постепенно и в нужный момент прибавит. В лучшем случае для Итаумы он сможет дотянуть до финальных раундов, но все равно останется без шансов. Усик слишком опытный, он переломит ход боя и поставит точку тогда, когда захочет", — заявил Богачук.

Напомним, Александру Усику предложили еще одного соперника, с которым украинец уже сражался на боксерском ринге.

Тем временем Всемирная боксерская организация выпустила постановление о том, когда состоится бой Александра Усика с Джозефом Паркером.