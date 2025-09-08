Фрэнк Уоррен оценил вероятность боя Усик — Чисора

Александр Усик с женой Екатериной. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

После победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик остается абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец владеет сразу четырьмя основными поясами и продолжает тренироваться, поддерживая форму перед новым вызовом.

Сейчас Усик ждет решения от организаций по поводу обязательных защит, одновременно с этим украинцу предлагают выбрать еще одного противника, сообщает talkSPORT.

Среди потенциальных соперников чемпиона называют Джозефа Паркера и Мозеса Итауму, которые уже громко заявили о себе на мировой арене. Интрига сохраняется и вокруг позиции IBF, которая может изменить расстановку сил в дивизионе.

Не исключено, что Усик может отказаться от части поясов ради упрощения календаря. Такой шаг позволил бы провести громкий бой, который уже обсуждается в кулуарах.

Кто может стать новым соперником Усика

По словам британских инсайдеров, вариант с Дереком Чисорой снова может появиться в повестке дня. Промоутер Фрэнк Уоррен отметил, что если Усик решит оставить себе только пояс IBF, а другие титулы будут освобождены, то поединок с Чисорой станет вполне возможным. Он подчеркнул, что подобный сценарий будет зависеть исключительно от выбора самого украинца и позиции федераций.

Последняя встреча Усика и Чисоры состоялась в октябре 2020 года. Тогда украинец уверенно выиграл единогласным решением судей, сделав еще один шаг к чемпионскому пути в супертяжелом весе.

Напомним, на реванш Дерека Чисоры с Александром Усиком намекнул и тренер британского боксера.

Тем временем украинский чемпион проводит максимум свободного времени с семьей после второй победы над Даниэлем Дюбуа.