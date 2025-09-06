Видео
Главная Спорт Как остановить Александра Усика — мнение тренера Чисоры

Как остановить Александра Усика — мнение тренера Чисоры

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 16:07
Тренер Чисоры раскрыл секрет стратегии против Усика
Александр Усик ждет нового соперника. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона Александр Усик остается главным ориентиром для соперников, мечтающих его остановить.

Своим мнением о тактике против украинца поделился тренер британца Дерека Чисоры Алексис Деметриадес, сообщает Boxing King Media.

Читайте также:

Александр Усик уже встречался на ринге с Дереком Чисорой. Это произошло в октябре 2020-го  года, и тогда украинец оказался сильнее, единогласное решение судей не оставило британцу шансов. 

Александр Усик
Александр Усик и его чемпионские пояса. Фото: instagram.com/usykaa/

Однако тренер Чисоры решил, что знает секрет победы над Усиком. По его словам, стиль Александра построен на постоянном движении и огромном опыте, полученном еще в любительском боксе. Попытки перебоксировать его заранее обречены на провал.

При этом Алексис Деметриадес считает, что единственный путь к успеху заключается в том, чтобы навязать бой и заставить Усика работать на "задней ноге". Такой подход требует не только агрессии, но и предельной осторожности при сокращении дистанции.

Что сказал Деметриадес об Усике

По мнению тренера, именно в поединке Чисоры против Усика была показана правильная модель действий. Он подчеркнул, что другие звезды дивизиона не смогли этого сделать.

Деметриадес считает Усика опытным и непредсказуемым соперником, против которого бессмысленно использовать технику. Алексис заявил, что украинца надо втянуть в бой, где меньше пространства для маневра. При этом важно сохранять безопасность и контролировать дистанцию. Тогда появляется шанс победить украинского чемпиона.

Напомним, Александр Усик использует время для восстановления, чтобы побыть с семьей и нянчить свою младшую дочь

В житомирском "Полесье", у которого контракт с Усиком, готовят выход Александра на поле в официальном матче. 

спорт Александр Усик бокс Дерек Чисора украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
