Тренер Чісори пояснив, як зламати стиль Усика

Олександр Усик чекає на нового суперника. Фото: instagram.com/usykaa/

Абсолютний чемпіон надважкого дивізіону Олександр Усик залишається головним орієнтиром для суперників, які мріють його зупинити.

Своєю думкою про тактику проти українця поділився тренер британця Дерека Чісори Алексіс Деметріадес, повідомляє Boxing King Media.

Олександр Усик уже зустрічався на рингу з Дереком Чісорою. Це сталося в жовтні 2020 року, і тоді українець виявився сильнішим, одноголосне рішення суддів не залишило британцеві шансів.

Олександр Усик та його чемпіонські пояси. Фото: instagram.com/usykaa/

Однак тренер Чісори вирішив, що знає секрет перемоги над Усиком. За його словами, стиль Олександра побудований на постійному русі та величезному досвіді, отриманому ще в аматорському боксі. Спроби перебоксувати його заздалегідь приречені на провал.

При цьому Алексіс Деметріадес вважає, що єдиний шлях до успіху полягає в тому, щоб нав'язати бій і змусити Усика працювати на "задній нозі". Такий підхід вимагає не тільки агресії, а й граничної обережності при скороченні дистанції.

Що сказав Деметріадес про Усика

На думку тренера, саме в поєдинку Чісори проти Усика була показана правильна модель дій. Він підкреслив, що інші зірки дивізіону не змогли цього зробити.

Деметріадес вважає Усика досвідченим та непередбачуваним суперником, проти якого безглуздо використовувати техніку. Алексіс заявив, що українця треба втягнути в бій, де менше простору для маневру. При цьому важливо зберігати безпеку та контролювати дистанцію. Тоді з'являється шанс перемогти українського чемпіона.

Нагадаємо, Олександр Усик використовує час для відновлення, щоб побути з сім'єю та няньчити свою молодшу доньку.

У житомирському "Поліссі", у якого контракт з Усиком, готують вихід Олександра на поле в офіційному матчі.