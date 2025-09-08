Усик отримав нового можливого суперника

Олександр Усик із дружиною Катериною. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександр Усик залишається абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець володіє одразу чотирма основними поясами та продовжує тренуватися, підтримуючи форму перед новим викликом.

Наразі Усик чекає на рішення від організацій щодо обов'язкових захистів, водночас українцю пропонують обрати ще одного супротивника, повідомляє talkSPORT.

Серед потенційних суперників чемпіона називають Джозефа Паркера та Мозеса Ітауму, які вже гучно заявили про себе на світовій арені. Інтрига зберігається і навколо позиції IBF, яка може змінити розстановку сил у дивізіоні.

Не виключено, що Усик може відмовитися від частини поясів заради спрощення календаря. Такий крок дозволив би провести гучний бій, який уже обговорюється в кулуарах.

Хто може стати новим суперником Усика

За словами британських інсайдерів, варіант із Дереком Чісорою знову може з'явитися на порядку денному. Промоутер Френк Воррен зазначив, що якщо Усик вирішить залишити собі тільки пояс IBF, а інші титули будуть звільнені, то поєдинок із Чісорою стане цілком можливим. Він наголосив, що подібний сценарій залежатиме виключно від вибору самого українця та позиції федерацій.

Остання зустріч Усика та Чісори відбулася в жовтні 2020 року. Тоді українець упевнено виграв одноголосним рішенням суддів, зробивши ще один крок до чемпіонського шляху в суперважкій вазі.

Нагадаємо, на реванш Дерека Чісори з Олександром Усиком натякнув і тренер британського боксера.

Тим часом український чемпіон проводить максимум вільного часу з сім'єю після другої перемоги над Даніелем Дюбуа.