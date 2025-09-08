Відео
Богачук пояснив, як завершиться бій Усик — Ітаума

Богачук пояснив, як завершиться бій Усик — Ітаума

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:31
Богачук розповів, як Усик переможе Ітауму
Олександр Усик позує для знімка. Фото: instagram.com/usykaa_fan/

Відомий український боксер Сергій Богачук поділився очікуваннями від можливого поєдинку між Олександром Усиком та британцем Мозесом Ітаумою. На його думку, чинний чемпіон світу не зіткнеться із серйозним опором.

Богачук зазначив, що у молодого суперважковаговика немає ресурсів та арсеналу, які могли б поставити Усика в скрутне становище, повідомляє vringe.

Читайте також:

Сергій Богачук окремо зазначив, що український чемпіон уміє підлаштовуватися під будь-якого суперника та завжди знаходить ключ до перемоги. За словами спортсмена, вирішальну роль зіграє досвід Усика, накопичений за роки виступів на найвищому рівні.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума перед боєм. Фото: instagram.com/m.itauma/

Чому Богачук упевнений у перемозі Усика

Одночасно з цим Богачук нагадав, що Ітаума тільки почав свій шлях у боксі. Професійний спорт ставить складні випробування, частину яких Мозес ще не встиг пройти через свій вік. А ось Олександр Усик уже довів свою унікальність та клас.

"Я впевнений, що у Мозеса немає методів, здатних здивувати Олександра. Усик розбере його поступово і в потрібний момент додасть. У кращому випадку для Ітауми він зможе дотягнути до фінальних раундів, але все одно залишиться без шансів. Усик занадто досвідчений, він переломить хід бою та поставить крапку тоді, коли захоче", — заявив Богачук.

Нагадаємо, Олександру Усику запропонували ще одного суперника, з яким українець уже бився на боксерському рингу.

Тим часом Всесвітня боксерська організація випустила постанову про те, коли відбудеться бій Олександра Усика з Джозефом Паркером.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
