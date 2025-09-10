Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик сыграет со звездами футбола в благотворительном матче

Усик сыграет со звездами футбола в благотворительном матче

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 06:10
Усик в Португалии сыграет с Кака, Роберто Карлосом и Дель Пьеро
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас находится за границей. Он посетил кинофестиваль в Торонто и планирует улететь в Португалию.

Усик планирует сыграть в благотворительном матче со звездами футбола, сообщил портал ESPN.

Реклама
Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

Усик сыграет несмотря на травму спины

Усик 15 сентября планирует сыграть в благотворительном футбольном матче на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне.

Во время игры за Усиком будут следить медики, ведь он восстанавливается после травмы спины и его участие ограничат первыми 10 минутами матча.

Усик во время матча будет представлять свой фонд Usyk Foundation, который поддерживает гражданских украинцев и Вооруженные силы.

Основатель и генеральный директор Sport Global Расмус Соймарк подтвердил, что среди участников матча будут легенды футбола: Эдвин ван дер Сар, Джон Терри, Майкл Оуэн, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель Пьеро, Генрик Ларссон, Кафу, Роберто Карлос и Кака.

"Все остальные игроки — бывшие футболисты, но когда Александр Усик спрашивает, может ли он сыграть, ты говоришь да", — пояснил Соймарк.

Отметим, что во время полномасштабной войны Кафу ездил в Россию.

Напомним, ранее Усик и Дуэйн Джонсон стали звездами кинофестиваля в Торонто.

Украинский боксер Сергей Богачук сделал прогноз на бой Усика и Итаумы.

Александр Усик благотворительность бокс звезды украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации