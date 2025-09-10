Усик в Португалии сыграет с Кака, Роберто Карлосом и Дель Пьеро

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас находится за границей. Он посетил кинофестиваль в Торонто и планирует улететь в Португалию.

Усик планирует сыграть в благотворительном матче со звездами футбола, сообщил портал ESPN.

Усик сыграет несмотря на травму спины

Усик 15 сентября планирует сыграть в благотворительном футбольном матче на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне.

Во время игры за Усиком будут следить медики, ведь он восстанавливается после травмы спины и его участие ограничат первыми 10 минутами матча.

Усик во время матча будет представлять свой фонд Usyk Foundation, который поддерживает гражданских украинцев и Вооруженные силы.

Основатель и генеральный директор Sport Global Расмус Соймарк подтвердил, что среди участников матча будут легенды футбола: Эдвин ван дер Сар, Джон Терри, Майкл Оуэн, Карлес Пуйоль, Алессандро Дель Пьеро, Генрик Ларссон, Кафу, Роберто Карлос и Кака.

"Все остальные игроки — бывшие футболисты, но когда Александр Усик спрашивает, может ли он сыграть, ты говоришь да", — пояснил Соймарк.

Отметим, что во время полномасштабной войны Кафу ездил в Россию.

Напомним, ранее Усик и Дуэйн Джонсон стали звездами кинофестиваля в Торонто.

