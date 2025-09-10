Відео
Головна Спорт Магучіх запропонували змінити громадянство — якою була відповідь

Магучіх запропонували змінити громадянство — якою була відповідь

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:01
Магучіх відмовилася від грошей Катару
Ярослава Магучіх на турнірі. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх отримала пропозицію представляти національну збірну Катару.

Як розповіла її тренерка Тетяна Степанова в інтерв'ю "Суспільне Спорт", розмова відбулася цієї весни під час турніру в Досі, де українка виборола "золото".

Читайте також:

Йшлося не лише про саму спортсменку, а й про переїзд усієї команди до Катару. Представники країни пропонували великі гроші за зміну громадянства та повне переоформлення спортивної кар'єри.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх у звичайному житті. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Однак Ярослава Магучіх та її тренер відмовилися. Для української легкоатлетки принципово важливо виступати за свою країну, а не за тих, хто вбачає у спорті лише спосіб купівлі успіху.

Спроби Катару переманити спортсменів

Катар уже давно відомий практикою натуралізації атлетів. У складі їхньої олімпійської збірної виступають десятки спортсменів, які народилися за межами країни, включно з представниками легкої атлетики. Зараз у Досі роблять акцент на пошуку молодих талантів по всьому світу.

"Я вдячна Україні за можливість виступати під її прапором. Для мене важливо, щоб мої перемоги чув саме мій народ. У спорті я можу говорити з усім світом і доводити, що Україна сильна. Це мій шлях, і я не збираюся його змінювати", — заявила Магучіх.

Нагадаємо, відому російську спортсменку та учасницю Олімпійських ігор дискваліфікували через війну з Україною.

Лідер мадридського "Реала" та збірної Англії Джуд Беллінгем потрапив у скандал через свою відверту поведінку з дівчиною на відпочинку.

спорт громадянство Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
