Магучіх відмовилася від грошей Катару

Ярослава Магучіх на турнірі. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх отримала пропозицію представляти національну збірну Катару.

Як розповіла її тренерка Тетяна Степанова в інтерв'ю "Суспільне Спорт", розмова відбулася цієї весни під час турніру в Досі, де українка виборола "золото".

Йшлося не лише про саму спортсменку, а й про переїзд усієї команди до Катару. Представники країни пропонували великі гроші за зміну громадянства та повне переоформлення спортивної кар'єри.

Ярослава Магучіх у звичайному житті. Фото: instagram.com/rosya_dp/

Однак Ярослава Магучіх та її тренер відмовилися. Для української легкоатлетки принципово важливо виступати за свою країну, а не за тих, хто вбачає у спорті лише спосіб купівлі успіху.

Спроби Катару переманити спортсменів

Катар уже давно відомий практикою натуралізації атлетів. У складі їхньої олімпійської збірної виступають десятки спортсменів, які народилися за межами країни, включно з представниками легкої атлетики. Зараз у Досі роблять акцент на пошуку молодих талантів по всьому світу.

"Я вдячна Україні за можливість виступати під її прапором. Для мене важливо, щоб мої перемоги чув саме мій народ. У спорті я можу говорити з усім світом і доводити, що Україна сильна. Це мій шлях, і я не збираюся його змінювати", — заявила Магучіх.

