Магучіх відмовилася від грошей Катару

Магучіх запропонували змінити громадянство — якою була відповідь
Світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх отримала пропозицію представляти національну збірну Катару.
Як розповіла її тренерка Тетяна Степанова в інтерв'ю "Суспільне Спорт", розмова відбулася цієї весни під час турніру в Досі, де українка виборола "золото".
Йшлося не лише про саму спортсменку, а й про переїзд усієї команди до Катару. Представники країни пропонували великі гроші за зміну громадянства та повне переоформлення спортивної кар'єри.
Однак Ярослава Магучіх та її тренер відмовилися. Для української легкоатлетки принципово важливо виступати за свою країну, а не за тих, хто вбачає у спорті лише спосіб купівлі успіху.
Спроби Катару переманити спортсменів
Катар уже давно відомий практикою натуралізації атлетів. У складі їхньої олімпійської збірної виступають десятки спортсменів, які народилися за межами країни, включно з представниками легкої атлетики. Зараз у Досі роблять акцент на пошуку молодих талантів по всьому світу.
"Я вдячна Україні за можливість виступати під її прапором. Для мене важливо, щоб мої перемоги чув саме мій народ. У спорті я можу говорити з усім світом і доводити, що Україна сильна. Це мій шлях, і я не збираюся його змінювати", — заявила Магучіх.
Нагадаємо, відому російську спортсменку та учасницю Олімпійських ігор дискваліфікували через війну з Україною.
