Головна Спорт Відому російську спортсменку дискваліфікували через НОК України

Відому російську спортсменку дискваліфікували через НОК України

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 16:14
Російську лучницю Гомбоєву зняли з чемпіонату світу через візит до Криму
Спортсменка Світлана Гомбоєва. Фото: росЗМІ

Віцечемпіонка Олімпійських ігор 2020 року Світлана Гомбоєва не візьме участі в чемпіонаті світу зі стрільби з лука. Спортсменка з Бурятії опинилася поза списком заявлених учасниць після серйозного скандалу.

Гомбоєва дискваліфікована через свій візит до анексованого Криму, повідомляє Base of Ukrainian sports.

Читайте також:

Спочатку ім'я росіянки було присутнє в заявці турніру, і вона готувалася вийти на головний старт сезону. Однак українські організації звернули увагу на порушення правил та статус Гомбоєвої як представниці ЦСКА.

Светлана Гомбоева
Світлана Гомбоєва під час турніру. Фото: росЗМІ

Після публікацій у ЗМІ було направлено офіційне звернення до Міжнародної федерації стрільби з лука. Його підписали Міністерство молоді та спорту України, НОК і національна федерація.

Що відомо про рішення про дискваліфікацію

Розглянувши факти, Міжнародна федерація ухвалила рішення виключити росіянку зі списку учасниць. Таким чином, Світлана Гомбоєва позбулася шансу поборотися за медалі та пропустить головний турнір року.

Для України цей результат став перемогою на дипломатичному рівні. Офіційні структури показали, що порушення спортсменів, пов'язані з незаконним відвідуванням Криму, не залишаться без наслідків.

Нагадаємо, колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський різко розкритикував відомого футболіста через заяви про російський спорт.

У Андрія Луніна немає майбутнього в мадридському "Реалі", вже знайде новий голкіпер для іспанського клубу.

спорт Олімпійські ігри НОК України Стрільба з лука російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
