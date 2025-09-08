Российскую лучницу Гомбоеву сняли с чемпионата мира из-за визита в Крым

Спортсменка Светлана Гомбоева. Фото: росСМИ

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2020 года Светлана Гомбоева не примет участия в чемпионате мира по стрельбе из лука. Спортсменка из Бурятии оказалась вне списка заявленных участниц после серьезного скандала.

Гомбоева дисквалифицирована из-за своего визита в аннексированный Крым, сообщает Base of Ukrainian sports.

Реклама

Читайте также:

Изначально имя россиянки присутствовало в заявке турнира, и она готовилась выйти на главный старт сезона. Однако украинские организации обратили внимание на нарушение правил и статус Гомбоевой как представительницы ЦСКА.

Светлана Гомбоева во время турнира. Фото: росСМИ

После публикаций в СМИ было направлено официальное обращение в Международную федерацию стрельбы из лука. Его подписали Министерство молодежи и спорта Украины, НОК и национальная федерация.

Что известно о решении о дисквалификации

Рассмотрев факты, Международная федерация приняла решение исключить россиянку из списка участниц. Таким образом, Светлана Гомбоева лишилась шанса побороться за медали и пропустит главный турнир года.

Для Украины этот результат стал победой на дипломатическом уровне. Официальные структуры показали, что нарушения спортсменов, связанных с незаконным посещением Крыма, не останутся без последствий.

Напомним, бывший форвард "Динамо" Артем Милевский резко раскритиковал известного футболиста из-за заявлений о российском спорте.

У Андрея Лунина нет будущего в мадридском "Реале", уже найдет новый голкипер для испанского клуба.