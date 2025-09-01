Виктория Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира

Виктория Ус. Фото: НОК Украины

В словенском Тацене прошел этап Кубка мира по гребному слалому. На нем выступила украинка Виктория Ус.

Украинка заняла на турнире второе место, выиграв серебряную медаль, сообщил НОК Украины.

Ус стала серебряным призером в финале женского каноэ-слалома, где она показала результат 87,78 секунды.

Украинка уступила лишь вице-чемпионке Олимпиады-2024 Элене Лилик из Германии, которая финишировала со временем 86,86 секунды.

Для Ус медаль стала девятой на этапах Кубка мира и четвертой в каноэ-слаломе.

Второе место на турнире открывает путь к финальному этапу Кубка мира, который состоится с 4 по 7 сентября в Аугсбурге, Германия.

Отметим, что Ус, которой сейчас 32 года, была участницей Олимпийских игр в Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024, где осталась без медалей.

