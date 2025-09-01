Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Виктория Ус стала призером Кубка мира

Виктория Ус стала призером Кубка мира

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:41
Виктория Ус завоевала серебро на этапе Кубка мира
Виктория Ус. Фото: НОК Украины

В словенском Тацене прошел этап Кубка мира по гребному слалому. На нем выступила украинка Виктория Ус.

Украинка заняла на турнире второе место, выиграв серебряную медаль, сообщил НОК Украины.

Реклама
Читайте также:

Медаль сборной Украины

Ус стала серебряным призером в финале женского каноэ-слалома, где она показала результат 87,78 секунды.

Украинка уступила лишь вице-чемпионке Олимпиады-2024 Элене Лилик из Германии, которая финишировала со временем 86,86 секунды.

Для Ус медаль стала девятой на этапах Кубка мира и четвертой в каноэ-слаломе.

Второе место на турнире открывает путь к финальному этапу Кубка мира, который состоится с 4 по 7 сентября в Аугсбурге, Германия.

Отметим, что Ус, которой сейчас 32 года, была участницей Олимпийских игр в Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024, где осталась без медалей.

Напомним, в квалификации ЧМ-2026 Украина сыграет против Франции - где покажут матч.

Игроки сборной Украины планируют покинуть киевское "Динамо" в ближайшее время.

спорт Виктория Ус НОК Украины гребля на каноэ и байдарке медаль
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации