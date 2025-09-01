Вікторія Ус завоювала срібло на етапі Кубка світу

Вікторія Ус. Фото: НОК України

В словенському Тацені пройшов етап Кубка світу з веслувального слалому. На ньому виступила українка Вікторія Ус.

Українка посіла на турнірі друге місце, вигравши срібну медаль, повідомив НОК України.

Ус стала срібною призеркою в фіналі жіночого каное-слалому, де вона показала результат 87,78 секунди.

Українка поступилась лише віцечемпіонці Олімпіади-2024 Елені Лілік із Німеччини, яка фінішувала з часом 86,86 секунди.

Для Ус медаль стала дев’ятою на етапах Кубка світу та четвертою в каное-слаломі.

Друге місце на турнірі відкриває шлях до фінального етапу Кубка світу, який відбудеться з 4 по 7 вересня в Аугсбурзі, Німеччина.

Зазначимо, що Ус, які наразі 32 роки, була учасницею Олімпійських ігор в Ріо-2016, Токіо-2020 та Парижі-2024, де залишилась без медалей.

