Головна Спорт Вікторія Ус стала призеркою Кубка світу

Вікторія Ус стала призеркою Кубка світу

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:41
Вікторія Ус завоювала срібло на етапі Кубка світу
Вікторія Ус. Фото: НОК України

В словенському Тацені пройшов етап Кубка світу з веслувального слалому. На ньому виступила українка Вікторія Ус.

Українка посіла на турнірі друге місце, вигравши срібну медаль, повідомив НОК України.

Ус стала срібною призеркою в фіналі жіночого каное-слалому, де вона показала результат 87,78 секунди.

Українка поступилась лише віцечемпіонці Олімпіади-2024 Елені Лілік із Німеччини, яка фінішувала з часом 86,86 секунди.

Для Ус медаль стала дев’ятою на етапах Кубка світу та четвертою в каное-слаломі.

Друге місце на турнірі відкриває шлях до фінального етапу Кубка світу, який відбудеться з 4 по 7 вересня в Аугсбурзі, Німеччина.

Зазначимо, що Ус, які наразі 32 роки, була учасницею Олімпійських ігор в Ріо-2016, Токіо-2020 та Парижі-2024, де залишилась без медалей.

Нагадаємо, у кваліфікації ЧС-2026 Україна зіграє проти Франції — де покажуть матч.

Гравці збірної України планують покинути київське "Динамо" найближчим часом.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
