Вікторія Ус зайняла одинадцяте місце у фіналі веслувального слалому в Парижі

Ус без медалі завершила Олімпійські ігри
На Олімпійських іграх в Парижі завершився фінал з веслувального слалому на каное. Від України за медалі змагалась учасниця трьох Олімпіад Вікторія Ус.
Українка після восьмого місця в півфіналі впала на одинадцяте, повідомив портал Новини.LIVE.
Результат Вікторії Ус
Українська спортсменка у фіналі погіршила свій півфінальний результат (114,26 с.). У медальному змаганні вона показала результат 117,98 с.
Переможницею турніру стала австралійка Джессіка Фокс (101,06 с.), другою фінішувала німкеня Елена Лілік (103,54 с.), а третьою Еві Лейбфарт (109,95 с.) із США.
На початку Олімпійських ігор Ус не вдалося вийти у фінал веслувального слалому на байдарці-одиночці.
Вона також виступала у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх в Токіо у 2021 році, де зайняла сьоме місце.
Загалом, 31-річна Ус вже брала участь у трьох Олімпійських іграх, починаючи з Ріо-де-Жанейро.
На Олімпіаді в Парижі-2024 Ус також виступить у новій дисципліні — каяк-кросі.
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