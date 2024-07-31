Вікторія Ус зайняла одинадцяте місце у фіналі веслувального слалому в Парижі

Вікторія Ус. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі завершився фінал з веслувального слалому на каное. Від України за медалі змагалась учасниця трьох Олімпіад Вікторія Ус.

Українка після восьмого місця в півфіналі впала на одинадцяте, повідомив портал Новини.LIVE.

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Результат Вікторії Ус

Українська спортсменка у фіналі погіршила свій півфінальний результат (114,26 с.). У медальному змаганні вона показала результат 117,98 с.

Переможницею турніру стала австралійка Джессіка Фокс (101,06 с.), другою фінішувала німкеня Елена Лілік (103,54 с.), а третьою Еві Лейбфарт (109,95 с.) із США.

На початку Олімпійських ігор Ус не вдалося вийти у фінал веслувального слалому на байдарці-одиночці.

Вона також виступала у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх в Токіо у 2021 році, де зайняла сьоме місце.

Загалом, 31-річна Ус вже брала участь у трьох Олімпійських іграх, починаючи з Ріо-де-Жанейро.

На Олімпіаді в Парижі-2024 Ус також виступить у новій дисципліні — каяк-кросі.

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