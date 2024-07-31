Вікторія Ус у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2024

На Олімпіаді Ус вийшла у фінал веслувального слалому
На Олімпійських іграх в Парижі пройшов півфінал з веслувального слалому на каное. Україну традиційно представила Вікторія Ус.
Українка змогла пробитись до фіналу турніру, повідомив портал Новини.LIVE.
Результат Вікторії Ус
Українка на старті дистанції зробила дві помилки, отримала штраф, але потім вирівняла свій виступ та чудово провела другу половину дистанції.
У фінал Ус пройшла з дев’ятим результатом — 114,26 с.
Фінал веслувального слалому пройде 31 липня, починаючи з 18:25.
На початку Олімпійських ігор Ус не пройшла у фінал веслувального слалому на байдарці-одиночці.
Ус також була в фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році. Тоді українка стала сьомою.
Загалом 31-річна Ус вже виступала на трьох Олімпійських іграх, починаючи з Ріо-де-Жанейро.
В Парижі-2024 Ус також виступить в каяк-кросі, який дебютує на Олімпійських іграх.
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