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На Олімпіаді Ус вийшла у фінал веслувального слалому

31 липня 2024 17:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Вікторія Ус у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2024
Вікторія Ус. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі пройшов півфінал з веслувального слалому на каное. Україну традиційно представила Вікторія Ус.

Українка змогла пробитись до фіналу турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Вікторія Ус. Фото: Reuters

Результат Вікторії Ус

Українка на старті дистанції зробила дві помилки, отримала штраф, але потім вирівняла свій виступ та чудово провела другу половину дистанції.

У фінал Ус пройшла з дев’ятим результатом — 114,26 с.

Фінал веслувального слалому пройде 31 липня, починаючи з 18:25.

На початку Олімпійських ігор Ус не пройшла у фінал веслувального слалому на байдарці-одиночці.

Ус також була в фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році. Тоді українка стала сьомою.

Загалом 31-річна Ус вже виступала на трьох Олімпійських іграх, починаючи з Ріо-де-Жанейро.

В Парижі-2024 Ус також виступить в каяк-кросі, який дебютує на Олімпійських іграх.

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Олімпійські ігри Вікторія Ус Олімпіада-2024 Веслувальний спорт Париж-2024

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