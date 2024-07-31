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На Олимпиаде Ус вышла в финал гребного слалома

31 июля 2024 17:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Виктория Ус вышла в финал гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024
Виктория Ус. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже прошел полуфинал по гребному слалому на каноэ. Украину традиционно представила Виктория Ус.

Украинка смогла пробиться в финал турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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Виктория Ус. Фото: Reuters

Результат Виктории Ус

Украинка на старте дистанции совершила две ошибки, получила штраф, но затем выровняла свое выступление и отлично провела вторую половину дистанции.

В финал Ус прошла с девятым результатом — 114,26 с.

Финал гребного слалома пройдет 31 июля, начиная с 18.25.

В начале Олимпийских игр Усс не прошла в финал гребного слалома на байдарке-одиночке.

Усс также была в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Тогда украинка стала седьмой.

В общей сложности 31-летняя Усс уже выступала на трех Олимпийских играх, начиная с Рио-де-Жанейро.

В Париже-2024 Ус также выступит в каяк-кроссе, который дебютирует на Олимпийских играх.

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Олимпийские игры Виктория Ус Олимпиада-2024 Гребной спорт Париж-2024

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