Виктория Ус заняла одиннадцатое место в финале гребного слалома в Париже.

Виктория Ус. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже завершился финал по гребному слалому на каноэ. От Украины за медали соревновалась участница трех Олимпиад Виктория Ус.

Украинка после восьмого места в полуфинале упала на одиннадцатое, сообщил портал Новини.LIVE.

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Подиум после гребного слалома. Фото: Reuters

Результат Виктории Ус

Украинская спортсменка в финале ухудшила свой полуфинальный результат (114,26 с.). В медальном состязании она показала результат 117,98 с.

Победительницей турнира стала австралийка Джессика Фокс (101,06 с.), второй финишировала немка Елена Лилик (103,54 с.), а третьей Эви Лейбфарт (109,95 с.) из США.

В начале Олимпийских игр Ус не удалось выйти в финал гребного слалома на байдарке-одиночке.

Она также выступала в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, где заняла седьмое место.

В общей сложности, 31-летняя Ус уже принимала участие в трех Олимпийских играх, начиная с Рио-де-Жанейро.

На Олимпиаде в Париже-2024 Ус также выступит в новой дисциплине — каяк-кроссе.

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