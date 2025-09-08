Видео
Главная Спорт Милевский жестко раскритиковал бывшую звезду Динамо

Милевский жестко раскритиковал бывшую звезду Динамо

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:17
Скандал в окружении Динамо — Милевский раскритиковал Попова
Артем Милевский и Горан Попов. Фото: УНИАН

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский объяснил причину разочарования в бывшем партнере по "Динамо". Поводом для острой реакции стали слова и действия Горана Попова.

Милевский резко высказался о Попове в контексте резонансных публичных высказываний и поведения за пределами поля, сообщает YouTube-канал "Футбольный диван".

Причиной конфликта стали заявления Горана Попова в пользу допуска российских команд в международные турниры и тезис о "разделении спорта и политики". Ранее он заявлял, что был бы рад возвращению России в большой футбол и даже распространял слухи о возможной "wild card" на чемпионат мира-2026. 

Артем Милевский и Горан Попов
Артем Милевский и Горан Попов празднуют титул. Фото: УНИАН

Что Милевский сказал о Попове

Эти слова, прозвучавшие в интервью, спровоцировали волну критики в Украине: Попову напомнили о прошлом в "Динамо" и отношениях с партнерами по киевскому клубу. Милевский стал одним из тех, кто публично отреагировал наиболее жестко.

В украинской повестке к истории добавили и контекст: Попов после завершения карьеры занялся агентской деятельностью и, по сообщениям СМИ, сотрудничал в том числе с российскими клубами. Это усилило эффект от его слов и вызвало дополнительное раздражение среди болельщиков.

"Он не понимает, что говорит по-русски. Он много может выпить. Он там про меня наговорил. Ты же играл с пацанами в "Динамо" Киев — что ты несешь?" — сказал Артем Милевский.

спорт футбол Артем Милевский Динамо война в Украине Горан Попов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
