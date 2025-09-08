Скандал в оточенні Динамо — Мілевський розкритикував Попова

Мілевський жорстко розкритикував колишню зірку Динамо
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський пояснив причину розчарування в колишньому партнері по "Динамо". Приводом для гострої реакції стали слова та дії Горана Попова.
Мілевський різко висловився про Попова в контексті резонансних публічних висловлювань та поведінки за межами поля, повідомляє YouTube-канал "Футбольний диван".
Причиною конфлікту стали заяви Горана Попова на користь допуску російських команд у міжнародні турніри й теза про "поділ спорту та політики". Раніше він заявляв, що був би радий поверненню Росії у великий футбол та навіть поширював чутки про можливу "wild card" на чемпіонат світу-2026.
Що Мілевський сказав про Попова
Ці слова, що пролунали в інтерв'ю, спровокували хвилю критики в Україні: Попову нагадали про минуле в "Динамо" і стосунки з партнерами по київському клубу. Мілевський став одним із тих, хто публічно відреагував найжорсткіше.
В українському порядку денному до історії додали й контекст: Попов після завершення кар'єри зайнявся агентською діяльністю і, за повідомленнями ЗМІ, співпрацював, зокрема, з російськими клубами. Це посилило ефект від його слів та викликало додаткове роздратування серед уболівальників.
"Він не розуміє, що говорить російською. Він багато може випити. Він там про мене наговорив. Ти ж грав із пацанами в "Динамо" Київ — що ти несеш?" — сказав Артем Мілевський.
