Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мілевський жорстко розкритикував колишню зірку Динамо

Мілевський жорстко розкритикував колишню зірку Динамо

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:17
Скандал в оточенні Динамо — Мілевський розкритикував Попова
Артем Мілевський та Горан Попов. Фото: УНІАН

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський пояснив причину розчарування в колишньому партнері по "Динамо". Приводом для гострої реакції стали слова та дії Горана Попова.

Мілевський різко висловився про Попова в контексті резонансних публічних висловлювань та поведінки за межами поля, повідомляє YouTube-канал "Футбольний диван".

Реклама
Читайте також:

Причиною конфлікту стали заяви Горана Попова на користь допуску російських команд у міжнародні турніри й теза про "поділ спорту та політики". Раніше він заявляв, що був би радий поверненню Росії у великий футбол та навіть поширював чутки про можливу "wild card" на чемпіонат світу-2026.

Артем Милевский и Горан Попов
Артем Мілевський і Горан Попов святкують титул. Фото: УНІАН

Що Мілевський сказав про Попова

Ці слова, що пролунали в інтерв'ю, спровокували хвилю критики в Україні: Попову нагадали про минуле в "Динамо" і стосунки з партнерами по київському клубу. Мілевський став одним із тих, хто публічно відреагував найжорсткіше.

В українському порядку денному до історії додали й контекст: Попов після завершення кар'єри зайнявся агентською діяльністю і, за повідомленнями ЗМІ, співпрацював, зокрема, з російськими клубами. Це посилило ефект від його слів та викликало додаткове роздратування серед уболівальників.

"Він не розуміє, що говорить російською. Він багато може випити. Він там про мене наговорив. Ти ж грав із пацанами в "Динамо" Київ — що ти несеш?" — сказав Артем Мілевський.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" остаточно вирішили долю Андрія Луніна, Тібо Куртуа підставив партнера по команді.

Відомий французький тренер Зінедін Зідан веде переговори з керівництвом одного з найпопулярніших турецьких клубів.

спорт футбол Артем Мілевський Динамо війна в Україні Горан Попов
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації