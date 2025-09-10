Відео
Джуда Беллінгема "спалили" на пляжі за непристойним заняттям

Джуда Беллінгема "спалили" на пляжі за непристойним заняттям

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:10
Беллінгем може потрапити в скандал через відпочинок з дівчиною — фото
Джуд Беллінгем із дівчиною. Фото: The Touchline

Зірковий півзахисник мадридського "Реалу" Джуд Беллінгем готуєтья до повернення після травми. Під час підготовки він також релаксує зі своєю дівчиною.

Під час відпочинку фотографи застали їх за неоднозначним заняттям, передає The Touchline.

Читайте також:

Беллінгем може потрапити в скандал

Зірковий 22-річний півзахисник "Реала" та збірної Англії, який наразі відновлюється після травми плеча, став об’єктом вірусної публікації в соцмережах.

Джуд Беллингем с девушкой
Джуд Беллінгем із дівчиною. Фото: The Touchline

Крім активної реабілітації, футболіст проводить багато часу зі своєю дівчиною Ешлін Кастро. Разом з нею їх побачили на відомому курорті, але ситуація була дуже неоднозначною.

Уболівальники стверджують, що Беллінгем не просто проходить реабілітацію, але й отримує неймовірне задоволення завдяки своїй коханій дівчині.

Зазначимо, що цього тижня Беллінгем повернувся до загальної групи "Реалу" та скоро повернеться на поле.

Нагадаємо, наставник збірної України Сергій Ребров знайшов багато причин провалу в матчі з Азербайджаном.

Також стало відомо про рішення дати ще один шанс українському легіонеру "Роми" Артему Довбику.

відпочинок Реал Мадрид Джуд Беллінгем Збірна Англії по футболу дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
