Главная Спорт Джуда Беллингема "спалили" на пляже за непристойным занятием

Джуда Беллингема "спалили" на пляже за непристойным занятием

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 08:10
Беллингем вместе с девушкой попал в пикантную ситуацию на пляже
Джуд Беллингем с девушкой. Фото: The Touchline

Звездный полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем готовится к возвращению после травмы. Во время подготовки он также релаксирует со своей девушкой.

Во время отдыха фотографы застали их за неоднозначным занятием, передает The Touchline.

Беллингем может попасть в скандал

Звездный 22-летний полузащитник "Реала" и сборной Англии, который сейчас восстанавливается после травмы плеча, стал объектом вирусной публикации в соцсетях.

Джуд Беллингем с девушкой
Джуд Беллингем с девушкой. Фото: The Touchline

Помимо активной реабилитации, футболист проводит много времени со своей девушкой Эшлин Кастро. Вместе с ней их увидели на известном курорте, но ситуация была очень неоднозначной.

Болельщики утверждают, что Беллингем не просто проходит реабилитацию, но и получает невероятное удовольствие благодаря своей любимой девушке.

Отметим, что на этой неделе Беллингем вернулся в общую группу "Реала" и скоро вернется на поле.

Напомним, наставник сборной Украины Сергей Ребров нашел много причин провала в матче с Азербайджаном.

Также стало известно о решении дать еще один шанс украинскому легионеру "Ромы" Артему Довбику.

отдых Реал Мадрид Джуд Беллингем Сборная Англии по футболу жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
