Беллингем вместе с девушкой попал в пикантную ситуацию на пляже

Звездный полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем готовится к возвращению после травмы. Во время подготовки он также релаксирует со своей девушкой.

Во время отдыха фотографы застали их за неоднозначным занятием, передает The Touchline.

Беллингем может попасть в скандал

Звездный 22-летний полузащитник "Реала" и сборной Англии, который сейчас восстанавливается после травмы плеча, стал объектом вирусной публикации в соцсетях.

Помимо активной реабилитации, футболист проводит много времени со своей девушкой Эшлин Кастро. Вместе с ней их увидели на известном курорте, но ситуация была очень неоднозначной.

Болельщики утверждают, что Беллингем не просто проходит реабилитацию, но и получает невероятное удовольствие благодаря своей любимой девушке.

Отметим, что на этой неделе Беллингем вернулся в общую группу "Реала" и скоро вернется на поле.

