Магучих могла сменить гражданство, ей предлагали большие деньги

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих получила предложение представлять национальную сборную Катара.

Как рассказала ее тренер Татьяна Степанова в интервью "Суспільне Спорт", разговор состоялся этой весной во время турнира в Дохе, где украинка завоевала "золото".

Речь шла не только о самой спортсменке, но и о переезде всей команды в Катар. Представители страны предлагали большие деньги за смену гражданства и полное переоформление спортивной карьеры.

Однако Ярослава Магучих и ее тренер отказались. Для украинской легкоатлетки принципиально важно выступать за свою страну, а не за тех, кто видит в спорте лишь способ покупки успеха.

Попытки Катара переманить спортсменов

Катар уже давно известен практикой натурализации атлетов. В составе их олимпийской сборной выступают десятки спортсменов, родившихся за пределами страны, включая представителей легкой атлетики. Сейчас в Дохе делают акцент на поиске молодых талантов по всему миру.

"Я благодарна Украине за возможность выступать под ее флагом. Для меня важно, чтобы мои победы слышал именно мой народ. В спорте я могу говорить со всем миром и доказывать, что Украина сильная. Это мой путь, и я не собираюсь его менять", — заявила Магучих.

