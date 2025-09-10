Видео
Судаков назвал причину потери очков в Баку

Дата публикации 10 сентября 2025 11:50
Судаков назвал причину ничьей с Азербайджаном
Георгий Судаков с партнерами по команде. Фото: Reuters/Aziz Karimov

В рамках второго тура отбора на ЧМ-2025 сборная Украины снова допустила осечку. На этот раз подопечные Сергея Реброва не сумели победить команду Азербайджана (1:1). 

Георгий Судаков обратился к болельщикам после матча в интервью Megogo

Игра началась активно: украинцы владели мячом, создали ряд моментов и повели в счете благодаря точному удару Зубкова. Однако удержать преимущество не удалось, и хозяева поля реализовали пенальти во втором тайме.

Александр Зубков
Зубков пытается уйти от соперника. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Футболисты сборной Украины потратили много сил на то, чтобы вернуть контроль над игрой. Но несмотря на давление и владение мячом, преобразовать преимущества в победный результат команда так и не смогла.

Реакция Судакова

После финального свистка Георгий Судаков отметил, что команда действительно контролировала игру и создала достаточно моментов для победы. По его словам, пенальти стал следствием единственной опасной контратаки соперника, а поле также не способствовало качественной игре.

Футболист признался, что результат разочаровал всех, ведь Украина рассчитывала на три очка. В то же время полузащитник подчеркнул, что игроки должны сделать личные выводы и приехать на следующий сбор с другим настроем и готовностью. 

Напомним, ранее голкипер сборной Украины Анатолий Трубин назвал разочарованием результат матча против Азербайджана. 

Стало известно о том, что одна из самых титулованных спортсменок Украины Ярослава Магучих получила предложение сменить гражданство. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
