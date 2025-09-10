Судаков назвал причину ничьей с Азербайджаном

Георгий Судаков с партнерами по команде. Фото: Reuters/Aziz Karimov

В рамках второго тура отбора на ЧМ-2025 сборная Украины снова допустила осечку. На этот раз подопечные Сергея Реброва не сумели победить команду Азербайджана (1:1).

Георгий Судаков обратился к болельщикам после матча в интервью Megogo.

Реклама

Читайте также:

Игра началась активно: украинцы владели мячом, создали ряд моментов и повели в счете благодаря точному удару Зубкова. Однако удержать преимущество не удалось, и хозяева поля реализовали пенальти во втором тайме.

Реклама

Зубков пытается уйти от соперника. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Футболисты сборной Украины потратили много сил на то, чтобы вернуть контроль над игрой. Но несмотря на давление и владение мячом, преобразовать преимущества в победный результат команда так и не смогла.

Реакция Судакова

После финального свистка Георгий Судаков отметил, что команда действительно контролировала игру и создала достаточно моментов для победы. По его словам, пенальти стал следствием единственной опасной контратаки соперника, а поле также не способствовало качественной игре.

Реклама

Футболист признался, что результат разочаровал всех, ведь Украина рассчитывала на три очка. В то же время полузащитник подчеркнул, что игроки должны сделать личные выводы и приехать на следующий сбор с другим настроем и готовностью.

Напомним, ранее голкипер сборной Украины Анатолий Трубин назвал разочарованием результат матча против Азербайджана.

Стало известно о том, что одна из самых титулованных спортсменок Украины Ярослава Магучих получила предложение сменить гражданство.