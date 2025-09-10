Судаков пояснив, чому Україна не перемогла Азербайджан

Георгій Судаков із партнерами по команді. Фото: Reuters/Aziz Karimov

У рамках другого туру відбору на ЧС-2025 збірна України знову допустила осічку. Цього разу підопічні Сергія Реброва не зуміли перемогти команду Азербайджану (1:1).

Георгій Судаков звернувся до вболівальників після матчу в інтерв'ю Megogo.

Гра почалася активно: українці володіли м'ячем, створили низку моментів та повели в рахунку завдяки точному удару Зубкова. Однак утримати перевагу не вдалося, і господарі поля реалізували пенальті в другому таймі.

Зубков намагається піти від суперника. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Футболісти збірної України витратили багато сил на те, щоб повернути контроль над грою. Але попри тиск та володіння м'ячем, перетворити переваги на переможний результат команда так і не змогла.

Реакція Судакова

Після фінального свистка Георгій Судаков відзначив, що команда справді контролювала гру та створила достатньо моментів для перемоги. За його словами, пенальті став наслідком єдиної небезпечної контратаки суперника, а поле також не сприяло якісній грі.

Футболіст зізнався, що результат розчарував усіх, адже Україна розраховувала на три очки. Водночас півзахисник наголосив, що гравці мають зробити особисті висновки та приїхати на наступний збір з іншим настроєм та готовністю.

Нагадаємо, раніше голкіпер збірної України Анатолій Трубін назвав розчаруванням результат матчу проти Азербайджану.

