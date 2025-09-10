Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Судаков назвав причину втрати очок у Баку

Судаков назвав причину втрати очок у Баку

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:50
Судаков пояснив, чому Україна не перемогла Азербайджан
Георгій Судаков із партнерами по команді. Фото: Reuters/Aziz Karimov

У рамках другого туру відбору на ЧС-2025 збірна України знову допустила осічку. Цього разу підопічні Сергія Реброва не зуміли перемогти команду Азербайджану (1:1).

Георгій Судаков звернувся до вболівальників після матчу в інтерв'ю Megogo.

Реклама
Читайте також:

Гра почалася активно: українці володіли м'ячем, створили низку моментів та повели в рахунку завдяки точному удару Зубкова. Однак утримати перевагу не вдалося, і господарі поля реалізували пенальті в другому таймі.

Александр Зубков
Зубков намагається піти від суперника. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Футболісти збірної України витратили багато сил на те, щоб повернути контроль над грою. Але попри тиск та володіння м'ячем, перетворити переваги на переможний результат команда так і не змогла.

Реакція Судакова

Після фінального свистка Георгій Судаков відзначив, що команда справді контролювала гру та створила достатньо моментів для перемоги. За його словами, пенальті став наслідком єдиної небезпечної контратаки суперника, а поле також не сприяло якісній грі.

Футболіст зізнався, що результат розчарував усіх, адже Україна розраховувала на три очки. Водночас півзахисник наголосив, що гравці мають зробити особисті висновки та приїхати на наступний збір з іншим настроєм та готовністю.

Нагадаємо, раніше голкіпер збірної України Анатолій Трубін назвав розчаруванням результат матчу проти Азербайджану.

Стало відомо про те, що одна з найтитулованіших спортсменок України Ярослава Магучіх отримала пропозицію змінити громадянство.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації