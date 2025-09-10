Ребров здивував поведінкою під шквалом критики

Сергій Ребров керує грою команди. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України продовжує непросто стартувати у відборі на чемпіонат світу-2026. Після поразки від Франції підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Азербайджаном (1:1), що викликало бурю обурення серед вболівальників.

У соцмережах тренера буквально завалили негативними відгуками, після чого він закрив можливість коментування своїх повідомлень в Instagram.

Вболівальники збірної України звинуватили Сергія Реброва в помилках тактики, несвоєчасних замінах та втрачених очках у матчі, який багато хто вважав обов'язковим до перемоги.

Сергій Ребров під час поєдинку. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Під тиском критики головний тренер національної команди зробив крок, який не залишився непоміченим. Ребров закрив можливість коментування своїх публікацій, залишивши лише можливість переглядати фото без зворотного зв'язку.

Коментарі на сторінці Реброва закриті. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Реакція на вчинок Реброва

Таке рішення стало прямою відповіддю на шквал негативних емоцій з боку фанатів. В українському сегменті соцмереж багато хто розцінив це як показник напруженості всередині команди та тиску, з яким доводиться працювати наставнику.

Попереду у збірної України ключова гра: 10 жовтня команда зустрінеться з Ісландією. Після двох турів "синьо-жовті" мають лише одне очко та ризикують опинитися в складній ситуації вже на старті відбору.

Нагадаємо, хавбек збірної України Георгій Судаков звернувся до вболівальників після нічиєї з Азербайджаном.

А голкіпер Анатолій Трубін не приховував розчарування через результати національної команди у відборі на Кубок Світу.