Мілевський назвав гравця збірної України, до якого немає претензій

Олександр Зінченко бореться із суперником. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Збірна України продовжує буксувати у кваліфікації ЧС-2026. Після поразки від Франції (0:2) команда Сергія Реброва не змогла перемогти Азербайджан та привезла з Баку лише нічию.

Колишній нападник "Динамо" та національної збірної Артем Мілевський поділився своєю думкою про гру в інтерв'ю Blik.

У турнірній таблиці "синьо-жовті" посідають третє місце, поступаючись Франції та Ісландії. Артем Мілевський зазначив, що команда не створила стовідсоткових моментів та виглядала надто пасивно проти суперника, якого зобов'язана була обігравати.

Ігровий момент матчу. Фото: Reuters/Aziz Karimov

За словами Мілевського, тактичні помилки та відсутність гостроти в атаці стали ключовими причинами невдачі. Він з іронією додав, що в домашньому матчі його супутниця Таміла, яка має азербайджанське коріння, раділа нічийному результату.

Мілевський про збірну України

Ексфорвард наголосив, що вболівальники мають право очікувати більшого. Артем нагадав, як під час його ігрової кар'єри кожен футболіст бився за свою країну в кожному матчі.

"А зараз у гравців топклуби, збори в Марбельї, але результату немає. Ярмоленка не викликали, і це помилка. Він міг вийти навіть на пів години та змінити гру. Сьогодні у збірної немає свого обличчя. Єдина світла пляма — Забарний. Він дійсно тягне команду і заслуговує на повагу", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров перестав спілкуватися з уболівальниками після нічиєї з Азербайджаном.

