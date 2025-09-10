Футболіст Реала забрав у Мессі номер у збірній Аргентини

Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: Agustin Marcarian

Вихованець "Рівер Плейт" Франко Мастантуоно вийшов на поле в знаменитій футболці під номером 10 збірної Аргентини в матчі проти Еквадору. Багато вболівальників "альбіселесте" сприйняли це як символічний знак.

Протягом довгих років "десятку" у збірній Аргентини носив Ліонель Мессі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Молодий 18-річний футболіст дебютував за збірну Аргентини, вийшовши на заміну на 62-й хвилині. Він встиг зробити два удари по воротах, здивувати вболівальників точністю передач та успішним дриблінгом. Попри зусилля Мастантуоно, Аргентина програла на виїзді Еквадору з рахунком 0:1.

Хто такий Франко Мастантуоно

Юний аргентинець уже встиг заявити про себе в "Реалі": влітку він підписав шестирічний контракт. Трансфер обійшовся "королівському клубу" в 45 млн доларів. Виступи Мастантуоно за "Рівер Плейт" принесли йому звання наймолодшого бомбардира клубу, а також швидке просування в професійному футболі.

Франко Мастантуоно під час матчу. Фото: Reuters/Cristina Vega

Фахівці вбачають у Мастантуоно продовжувача традицій Мессі: в арсеналі молодого гравця присутні техніка та креатив. У Мадриді його порівнюють із гравцями рівня Іско та Озіла, а в Аргентині зазначають, що він став символом зміни поколінь у збірній.

Важливо зазначити, що останніми роками в збірній Аргентини не з'являлися футболісти, які б не подобалися Лео Мессі. Те, що саме Мастантуоно отримав "десятку", може означати, що багаторазовий володар "Золотого м'яча" бачить у Франко майбутню зірку.

