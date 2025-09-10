Видео
Главная Спорт Наследником Месси в сборной Аргентины стал игрок Реала

Наследником Месси в сборной Аргентины стал игрок Реала

Дата публикации 10 сентября 2025 12:19
Игрок Реала стал наследником Месси в сборной Аргентины
Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: Agustin Marcarian

Воспитанник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно вышел на поле в знаменитой футболке под номером 10 сборной Аргентины в матче против Эквадора. Многие болельщики "альбиселесте" восприняли это в качестве символического знака. 

На протяжение долгих лет "десятку" в сборной Аргентины носил Лионель Месси, сообщает портал Новини.LIVE

Молодой 18-летний футболист дебютировал за сборную Аргентины, выйдя на замену на 62-й минуте. Он успел сделать два удара по воротам, удивить болельщиков точностью передач и успешным дриблингом. Несмотря на усилия Мастантуоно, Аргентина проиграла на выезде Эквадору со счетом 0:1. 

Кто такой Франко Мастантуоно

Юный аргентинец уже успел заявить о себе в "Реале": летом он подписал шестилетний контракт. Трансфер обошелся "королевскому клубу" в 45 млн долларов. Выступления Мастантуоно за "Ривер Плейт" принесли ему звание самого молодого бомбардира клуба, а также быстрое продвижение в профессиональном футболе.

Франко Мастантуоно
Франко Мастантуоно во время матча. Фото: Reuters/Cristina Vega

Специалисты видят в Мастантуоно продолжателя традиций Месси: в арсенале молодого игрока присутствуют техника и креатив. В Мадриде его сравнивают с игроками уровня Искo и Озила, а в Аргентине отмечают, что он стал символом смены поколений в сборной.

Важно отметить, что в последние годы в сборной Аргентины не появлялись футболисты, которые не нравились Лео Месси. То, что именно Мастантуоно получил "десятку", может означать, что многократный обладатель "Золотого мяча" видит во Франко будущую звезду. 

спорт футбол Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Франко Мастантуоно
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
