Игрок Реала стал наследником Месси в сборной Аргентины

Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: Agustin Marcarian

Воспитанник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно вышел на поле в знаменитой футболке под номером 10 сборной Аргентины в матче против Эквадора. Многие болельщики "альбиселесте" восприняли это в качестве символического знака.

На протяжение долгих лет "десятку" в сборной Аргентины носил Лионель Месси, сообщает портал Новини.LIVE.

Молодой 18-летний футболист дебютировал за сборную Аргентины, выйдя на замену на 62-й минуте. Он успел сделать два удара по воротам, удивить болельщиков точностью передач и успешным дриблингом. Несмотря на усилия Мастантуоно, Аргентина проиграла на выезде Эквадору со счетом 0:1.

Кто такой Франко Мастантуоно

Юный аргентинец уже успел заявить о себе в "Реале": летом он подписал шестилетний контракт. Трансфер обошелся "королевскому клубу" в 45 млн долларов. Выступления Мастантуоно за "Ривер Плейт" принесли ему звание самого молодого бомбардира клуба, а также быстрое продвижение в профессиональном футболе.

Франко Мастантуоно во время матча. Фото: Reuters/Cristina Vega

Специалисты видят в Мастантуоно продолжателя традиций Месси: в арсенале молодого игрока присутствуют техника и креатив. В Мадриде его сравнивают с игроками уровня Искo и Озила, а в Аргентине отмечают, что он стал символом смены поколений в сборной.

Важно отметить, что в последние годы в сборной Аргентины не появлялись футболисты, которые не нравились Лео Месси. То, что именно Мастантуоно получил "десятку", может означать, что многократный обладатель "Золотого мяча" видит во Франко будущую звезду.

