Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Спорт Будущее Днепр-Арены остается под вопросом — о чем речь

Будущее Днепр-Арены остается под вопросом — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 13:03
Фридман рассказал, как выглядит Днепр-Арена, которую хотят продать
Панорамный вид стадиона "Днепр-Арена". Кадр из видео

Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слухи о будущем клуба и его возможных доходах.

Поводом стала информация об интересе "Манчестер Юнайтед" к украинскому полузащитнику Егору Ярмолюку, права на которого частично сохраняет "Брентфорд", сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

Читайте также:

В случае продажи футболиста "Днепр-1" мог бы рассчитывать на 20% от перепродажи. Однако, как уточнил Фридман, клуб фактически прекратил работу: офис опустел, а бухгалтер и директор покинули свои должности еще летом.

Днепр-Арена
"Днепр-Арена" во время матча с болельщиками. Фото: Instagram

Помимо этого, в повестке вновь оказался вопрос о продаже "Днепр-Арены" и клубной базы. Эти объекты уже выставлялись на торги, но пока так и не нашли нового владельца. Будущее главных спортивных активов города остается неопределенным. 

Будущее "Днепр-Арены"

Отдельно Фридман отметил, что у "ПриватБанка", которому переданы активы, нет возможности содержать столь крупные объекты. Стадион требует значительных вложений, а его текущее состояние, по мнению бывшего директора, оставляет желать лучшего. Фридман подчеркнул, что судьба имущества напрямую зависит от готовности инвесторов вкладываться в инфраструктуру.

"Клуба больше нет, счета закрыты. Деньги за Ярмолюка точно не поступят. Что касается "Днепр-Арены", она нуждается в серьезных инвестициях. Пока нет желающих, ситуация не изменится", — объяснил Фридман. 

Напомним, ранее стало известно, кто стал инициатором продажи "Днепр-Арены", и от каких дополнительных активов планирует избавиться правообладатель. 

В европейском футболе развивается скандал, в центре которого из-за скандальной фотосессии оказался Ламин Ямаль.  

спорт футбол Днепр Днепр-1 Егор Ярмолюк Вячеслав Фридман
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
