Фридман рассказал, как выглядит Днепр-Арена, которую хотят продать

Бывший коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал слухи о будущем клуба и его возможных доходах.

Поводом стала информация об интересе "Манчестер Юнайтед" к украинскому полузащитнику Егору Ярмолюку, права на которого частично сохраняет "Брентфорд", сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

В случае продажи футболиста "Днепр-1" мог бы рассчитывать на 20% от перепродажи. Однако, как уточнил Фридман, клуб фактически прекратил работу: офис опустел, а бухгалтер и директор покинули свои должности еще летом.

Помимо этого, в повестке вновь оказался вопрос о продаже "Днепр-Арены" и клубной базы. Эти объекты уже выставлялись на торги, но пока так и не нашли нового владельца. Будущее главных спортивных активов города остается неопределенным.

Будущее "Днепр-Арены"

Отдельно Фридман отметил, что у "ПриватБанка", которому переданы активы, нет возможности содержать столь крупные объекты. Стадион требует значительных вложений, а его текущее состояние, по мнению бывшего директора, оставляет желать лучшего. Фридман подчеркнул, что судьба имущества напрямую зависит от готовности инвесторов вкладываться в инфраструктуру.

"Клуба больше нет, счета закрыты. Деньги за Ярмолюка точно не поступят. Что касается "Днепр-Арены", она нуждается в серьезных инвестициях. Пока нет желающих, ситуация не изменится", — объяснил Фридман.

