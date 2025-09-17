Ламин Ямал поделился романтическим полуобнаженным фото с девушкой Ники Николь

Ламин Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Звезда "Барселоны" Ламин Ямал сейчас отдыхает, поскольку получил травму паха в матче сборной Испании. Однако, он не спокойно проводит перерыв, поскольку его манят вечеринки.

Также Ямал активно проводит время со своей девушкой Ники Николь, снимок с которой он опубликовал в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Ламин Ямал. Фото: instagram.com/lamineyamal

Ямал отдохнул со своей девушкой

Травмированный футболист поделился личными фото и видео с последних дней. В основном он публикует футбольный контент, но, вероятно, несколько дней провел без тренировок, и акцент был на личной жизни.

Ламин показал свои роскошные аксессуары, вечеринку и романтические кадры с девушкой.

Особое место в посте заняло фото с аргентинской рэпершей Ники Николь, которая на семь лет старше звезды. Ранее пара официально подтвердила отношения, а на снимке они полуобнаженные. Надеемся, эти встречи не помешают его восстановлению.

Ламин Ямал и Ники Николь. Фото: instagram.com/lamineyamal

Ранее стало известно, что Николь осталась с Ямалем. При этом, в СМИ распространяли информацию, что она ушла к другому парню.

Напомним, бывшего вратаря украинских грандов задержали при попытке покинуть Украину.

В Украинской ассоциации футбола впервые высказались о допинговой праву Михаила Мудрика.