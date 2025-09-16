Видео
Главная Спорт Экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при попытке покинуть страну

Экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при попытке покинуть страну

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 21:41
Вратаря Артура Рудько задержали при попытке бегства из Украины
Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

После одесского "Черноморца" известный 33-летний вратарь Артур Рудько не нашел новой команды. После этого он мог решить покинуть Украину нелегальным способом.

По информации портала SportArena, Рудько задержали пограничники при попытке покинуть Украину.

Читайте также:
Артур Рудько
Артур Рудько крайний справа среди задержанных. Фото: sportarena.com

Рудько будет военнослужащим

Рудько является воспитанником академии киевского "Динамо", а в 2012 году дебютировал за основную команду. Он также играл в ужгородской "Говерле", кипрском "Пафосе", харьковском "Металлисте", польском "Лехе", донецком "Шахтере" и в одесском "Черноморце", который он покинул в конце сезона 2024/2025 после 12 матчей в составе.

В составе "моряков" Рудько потерял место в основе после прихода Александра Кучера на тренерский мостик.

Отметим, что попытка нелегального выезда произошла на фоне отсутствия нового контракта. К тому же ограничения военного положения запрещают мужчинам призывного возраста покидать страну без разрешения, которого у Рудько не было.

После задержания Рудько передали ТЦК, и сейчас он проходит военную подготовку.

Напомним, ранее Мирон Маркевич высказался об игре Ильи Забарного, который может стать звездой футбола.

Известный эксперт предлагает известного тренера на должность Сергея Реброва в национальной команде.

граница футбол пограничники УПЛ ТЦК и СП Артур Рудько
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
