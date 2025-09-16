Вратаря Артура Рудько задержали при попытке бегства из Украины

Артур Рудько. Фото: "Шахтер"

После одесского "Черноморца" известный 33-летний вратарь Артур Рудько не нашел новой команды. После этого он мог решить покинуть Украину нелегальным способом.

По информации портала SportArena, Рудько задержали пограничники при попытке покинуть Украину.

Реклама

Читайте также:

Артур Рудько крайний справа среди задержанных. Фото: sportarena.com

Рудько будет военнослужащим

Рудько является воспитанником академии киевского "Динамо", а в 2012 году дебютировал за основную команду. Он также играл в ужгородской "Говерле", кипрском "Пафосе", харьковском "Металлисте", польском "Лехе", донецком "Шахтере" и в одесском "Черноморце", который он покинул в конце сезона 2024/2025 после 12 матчей в составе.

В составе "моряков" Рудько потерял место в основе после прихода Александра Кучера на тренерский мостик.

Отметим, что попытка нелегального выезда произошла на фоне отсутствия нового контракта. К тому же ограничения военного положения запрещают мужчинам призывного возраста покидать страну без разрешения, которого у Рудько не было.

После задержания Рудько передали ТЦК, и сейчас он проходит военную подготовку.

Напомним, ранее Мирон Маркевич высказался об игре Ильи Забарного, который может стать звездой футбола.

Известный эксперт предлагает известного тренера на должность Сергея Реброва в национальной команде.