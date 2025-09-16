Маркевич высказался о перспективах Забарного

Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Известный украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал переход Ильи Забарного в "ПСЖ" и рассказал о перспективах защитника в новом клубе. По его словам, конкуренция во французском гранде огромна, ведь место в центре обороны занимает опытный Маркиньос.

Специалист отметил, что первый сезон в топ-клубе всегда требует адаптации, сообщает "Украинский футбол".

Для молодого игрока ключевым фактором станет умение выдерживать давление, показывать стабильность и сохранять прогресс в каждодневной работе.

Забарный против Мбаппе в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Маркевич подчеркнул, что статистика является лишь частью общей картины. В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, доказав, что готов к серьезным нагрузкам. В "ПСЖ" же важнее будет не только количество игр, но и качество выступлений в решающие моменты.

Совет для Забарного

Наставник считает, что украинцу важно не бояться ошибок и воспринимать критику как ресурс для роста. Маркевич выразил уверенность, что со временем Забарный способен превратиться в лидера защиты не только клуба, но и национальной сборной.

"У Ильи есть характер и сила, чтобы выдержать конкуренцию. Он уже показал, что может прогрессировать в сложных условиях. Если он будет упорно работать и держать темп, то станет основным защитником. Все зависит только от его желания и настойчивости", — считает Маркевич.

