Главная Спорт Цыганков мог летом перейти в другой клуб — что помешало

Цыганков мог летом перейти в другой клуб — что помешало

Дата публикации 15 сентября 2025 08:44
От Цыганкова летом отказались два известных клуба
Виктор Цыганков работает с мячом. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков мог сменить клуб во время летнего трансферного окна. Однако трансфер игрока сорвался после переговоров. 

Претенденты на Цыганкова отказались от подписания футболиста, сообщает Marca

Летом 2025 года Виктор Цыганков сообщил руководству "Жироны" о том, что он согласен покинуть клуб. Испанцы были готовы продать игрока, чей контракт завершается летом 2027 года, в случае интереса со стороны клубов, которые будут готовы заплатить не менее 20 млн евро. И претенденты на украинца действительно были. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Почему Цыганков остался в "Жироне" 

В услугах 27-летнего футболиста были заинтересованы английские "Борнмут" и "Вулверхэмптон". И если "волков" смутила трансферная стоимость футболиста, то "вишни" были настроены достаточно серьезно. 

Однако в итоге представителей "Борнмута" смутила история травм Виктора Цыганкова, который пропустил значительную часть прошлого сезона из-за разных повреждений. Украинский футболист проведет в "Жироне" еще как минимум полгода, при этом травмы продолжают его преследовать. 

В минувшие выходные "Жирона" завоевала свое первое очко за четыре тура благодаря голу Владислава Ваната в ворота "Сельты". Команда Мичела Санчеса продолжает занимать последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. 

спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
