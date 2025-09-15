Жена Артема Шабанова Юлиана показала свою красоту на отдыхе в Испании

Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Центральный защитник харьковского "Металлиста 1925" Артем Шабанов известен не только тем, что играл за "Динамо" и сборную Украины. Его еще и знают по тому признаку, что у него красавица-жена.

Юлиана Шабанова в начале чемпионата УПЛ поехала на отдых, фото с которого опубликовала в Instagram.

Юлиана очень популярна в соцсетях. В Instagram у нее на основной странице 112 тысяч фолловеров.

Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Супруга Шабанова на отдыхе

Супруга защитника харьковского "Металлиста 1925" опубликовала яркие снимки с отдыха.

Насколько можно понять, то красотка отдыхает в испанском Аликанте.

Юлиана позирует на террасе с живописным видом на горы. Она позирует в стильном белом топе и джинсовых шортах, которые подчеркивают длинные ноги девушки.

Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Пока жена отдыхает, 33-летний защитник в сезоне 2025/2026 провел шесть матчей за "Металлист 1925", который занимает пятое место в УПЛ.

Напомним, ранее жена одноклубника Шабанова Ивана Калюжного опубликовала трогательное фото мужа.

