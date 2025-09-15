Видео
Главная Спорт Невероятно красивая жена игрока УПЛ показала фото с отдыха

Невероятно красивая жена игрока УПЛ показала фото с отдыха

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 08:12
Жена Артема Шабанова Юлиана показала свою красоту на отдыхе в Испании
Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Центральный защитник харьковского "Металлиста 1925" Артем Шабанов известен не только тем, что играл за "Динамо" и сборную Украины. Его еще и знают по тому признаку, что у него красавица-жена.

Юлиана Шабанова в начале чемпионата УПЛ поехала на отдых, фото с которого опубликовала в Instagram.

Читайте также:

Юлиана очень популярна в соцсетях. В Instagram у нее на основной странице 112 тысяч фолловеров.

Юлиана Шабанова
Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Супруга Шабанова на отдыхе

Супруга защитника харьковского "Металлиста 1925" опубликовала яркие снимки с отдыха.

Насколько можно понять, то красотка отдыхает в испанском Аликанте.

Юлиана позирует на террасе с живописным видом на горы. Она позирует в стильном белом топе и джинсовых шортах, которые подчеркивают длинные ноги девушки.

Юлиана Шабанова
Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_
Юлиана Шабанова
Юлиана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Пока жена отдыхает, 33-летний защитник в сезоне 2025/2026 провел шесть матчей за "Металлист 1925", который занимает пятое место в УПЛ.

Напомним, ранее жена одноклубника Шабанова Ивана Калюжного опубликовала трогательное фото мужа.

В каталонской "Барселоне" недовольны повреждениями своих игроков в лагере сборной Испании.

УПЛ модель ФК Металлист 1925 Артем Шабанов жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
