Дружина Артема Шабанова Юліана показала свою красу на відпочинку в Іспанії

Неймовірно гарна дружина гравця УПЛ показала фото з відпочинку
Центральний захисник харківського "Металіста 1925" Артем Шабанов відомий не лише тим, що грав за "Динамо" та збірну України. Його ще й знають за тією ознакою, що в нього красуня-дружина.
Юліана Шабанова на початку чемпіонату УПЛ поїхала на відпочинок, фото з якого опублікувала в Instagram.
Юліана дуже популярна в соцмережах. В Instagram у неї на основній сторінці 112 тисяч фоловерів.
Дружина Шабанова на відпочинку
Дружина захисника харківського "Металіста 1925" опублікувала яскраві знімки з відпочинку.
Наскільки можна зрозуміти, то красуня відпочиває в іспанському Аліканте.
Юліана позує на терасі з мальовничим видом на гори. Вона позує в стильному білому топі і джинсових шортах, які підкреслюють довгі ноги дівчини.
Поки дружина відпочиває 33-річний захисник у сезоні 2025/2026 провів шість матчів за "Металіст 1925", який посідає п'яте місце в УПЛ.
Нагадаємо, раніше дружина одноклубника Шабанова Івана Калюжного опублікувалаа зворушливе фото чоловіка.
