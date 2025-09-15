Дружина Артема Шабанова Юліана показала свою красу на відпочинку в Іспанії

Юліана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Центральний захисник харківського "Металіста 1925" Артем Шабанов відомий не лише тим, що грав за "Динамо" та збірну України. Його ще й знають за тією ознакою, що в нього красуня-дружина.

Юліана Шабанова на початку чемпіонату УПЛ поїхала на відпочинок, фото з якого опублікувала в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Юліана дуже популярна в соцмережах. В Instagram у неї на основній сторінці 112 тисяч фоловерів.

Юліана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Дружина Шабанова на відпочинку

Дружина захисника харківського "Металіста 1925" опублікувала яскраві знімки з відпочинку.

Наскільки можна зрозуміти, то красуня відпочиває в іспанському Аліканте.

Юліана позує на терасі з мальовничим видом на гори. Вона позує в стильному білому топі і джинсових шортах, які підкреслюють довгі ноги дівчини.

Юліана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Юліана Шабанова. Фото: instagram.com/yulianna_shabanova_

Поки дружина відпочиває 33-річний захисник у сезоні 2025/2026 провів шість матчів за "Металіст 1925", який посідає п'яте місце в УПЛ.

Нагадаємо, раніше дружина одноклубника Шабанова Івана Калюжного опублікувалаа зворушливе фото чоловіка.

У каталонській "Барселоні" незадоволені пошкодженнями своїх гравців у таборі збірної Іспанії.