Головна Спорт Дружина показала Калюжного з незвичного боку — фото

Дружина показала Калюжного з незвичного боку — фото

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 08:10
Іван Калюжний з донькою — футболіст вразив емоційним сімейним фото
Іван Калюжний. Фото: УАФ

Опорний півзахисник "Металіста 1925" та збірної України Іван Калюжний зарекомендував себе як стіна в центрі поля. Здавалося, що він як камінь й в емоційному плані.

Однак, дружина гравця Анна показала його в Instagram в іншому образі.

Читайте також:
Семья Ивана Калюжного
Дружина Івана Калюжного Анна. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Калюжний може бути іншим

Дружина півзахисника "Металіста 1925" порадувала підписників серією теплих сімейних фото. На знімках молода сім'я позує разом — Іван тримає на руках маленьку донечку, а Анна усміхається поруч, створюючи атмосферу затишку та любові.

Вже по виразу обличчя Івана можна зрозуміти, як він обожнює свою донечку і поряд з нею може бути іншим ніж на футбольному полі.

Семья Ивана Калюжного
Іван Калюжний з донькою Адріаною та дружиною Анною. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Іван та Анна одружилися взимку 2020 року і виховують двох доньок: старшу Олівію та молодшу Адріану.

Семья Ивана Калюжного
Архівне фото подружжя з донькою Олівією. Фото: instagram.com/anyarublevskaya

Калюжний дебютував за національну збірну в матчах Ліги націй. Влітку він повернувся в "Металісті 1925" з його рідного міста. Цього сезону футболіст провів п'ять матчів, забив гол та зробив асист.

Нагадаємо, центрбек збірної України Ілля Забарний прийняв рішення не спілкуватися з уболівальниками після гри з Азербайджаном.

Також дружина зірки "Барселони" показала свою вечірку на день народження.

діти футбол ФК Металіст 1925 дружини футболістів Іван Калюжний
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
