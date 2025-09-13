Іван Калюжний з донькою — футболіст вразив емоційним сімейним фото

Дружина показала Калюжного з незвичного боку — фото
Опорний півзахисник "Металіста 1925" та збірної України Іван Калюжний зарекомендував себе як стіна в центрі поля. Здавалося, що він як камінь й в емоційному плані.
Однак, дружина гравця Анна показала його в Instagram в іншому образі.
Калюжний може бути іншим
Дружина півзахисника "Металіста 1925" порадувала підписників серією теплих сімейних фото. На знімках молода сім'я позує разом — Іван тримає на руках маленьку донечку, а Анна усміхається поруч, створюючи атмосферу затишку та любові.
Вже по виразу обличчя Івана можна зрозуміти, як він обожнює свою донечку і поряд з нею може бути іншим ніж на футбольному полі.
Іван та Анна одружилися взимку 2020 року і виховують двох доньок: старшу Олівію та молодшу Адріану.
Калюжний дебютував за національну збірну в матчах Ліги націй. Влітку він повернувся в "Металісті 1925" з його рідного міста. Цього сезону футболіст провів п'ять матчів, забив гол та зробив асист.
