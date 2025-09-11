Відео
Забарний перестав спілкуватися з уболівальниками збірної України

Забарний перестав спілкуватися з уболівальниками збірної України

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 15:36
Забарний наслідував приклад Реброва у збірній України
Ілля Забарний на пресконференції. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний найближчим часом не відповідатиме всім уболівальникам у соціальній мережі. Після нічиєї з Азербайджаном український футболіст вжив заходів, які сподобаються не всім фанам.

Забарний обмежив можливість залишити коментар на своїй сторінці в Instagram.

Збірна України не змогла здобути жодної перемоги у двох вересневих матчах відбору на Кубом Світу-2026. Спочатку підопічні Сергія Реброва програли Франції (0:2), продемонструвавши непоганий футбол. Однак кілька днів по тому "синьо-жовті" засмутили вболівальників відсутністю тренерської думки на полі та не зуміли перемогти Азербайджан (1:1) у Баку.

Илья Забарный
Ілля Забарний на полі. Фото: www.instagram.com/illiazabarnyi/

Реакція Забарного та вболівальників

Після цієї невдалої серії шанувальники збірної України обрушили на команду критику, яка часом переходила межі допустимого. У результаті Сергій Ребров обмежив можливість коментувати повідомлення на його сторінці в соціальній мережі.

Илья Забарный
Обмеження коментарів на сторінці Іллі. Фото: Трибуна

Виявилося, що пізніше рішенням головного тренера послідував і лідер збірної України Ілля Забарний. Щоправда, ті вболівальники, які були підписані на сторінку гравця, можуть коментувати його фотографії та повідомлення. А ось люди, які не пов'язані з футболістом підпискою, позбавлені можливості залишити коментар сторінці Забарного.

Збірна України повернеться на поле вже 10 жовтня, коли зіграє на виїзді поєдинок проти команди Ісландії.

Нагадаємо, Марина Лученко-Щенсна стала гостею на дні народження дружини форварда "Барселони" Роберта Левандовського.

Юна зірка "Барселони" з українським паспортом приніс команді перемогу на престижному молодіжному турнірі.

спорт футбол Збірна України з футболу ПСЖ Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
