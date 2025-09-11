Забарный последовал примеру Реброва в сборной Украины

Илья Забарный на пресс-конференции. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный в ближайшее время не будет отвечать всем болельщикам в социальной сети. После ничьей с Азербайджаном украинский футболист принял меры, которые понравятся не всем фанам.

Забарный ограничил возможность оставить комментарий на своей странице в Instagram.

Сборная Украины не смогла добыть ни одну победу в двух сентябрьских матчах отбора на Кубом Мира-2026. Сначала подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2), продемонстрировал неплохой футбол. Однако несколько дней спустя "сине-желтые" огорчили болельщиков отсутствие тренерский мысли на поле и не сумели победить Азербайджан (1:1) в Баку.

Илья Забарный на поле. Фото: www.instagram.com/illiazabarnyi/

Реакция Забарного и болельщиков

После этой неудачной серии поклонники сборной Украины обрушили на команду критику, которая порой переходила пределы допустимого. В результате Сергей Ребров ограничил возможность комментировать сообщения на его странице в социальной сети.

Ограничение комментариев на странице Ильи. Фото: Трибуна

Оказалось, что позже решению главного тренера последовал и лидер сборной Украины Илья Забарный. Правда, те болельщики, которые были подписаны на страницу игрока, могут комментировать его фотографии и сообщения. А вот люди, которые не связаны с футболистом подпиской, лишены возможности оставить комментарий странице Забарного.

Сборная Украины вернется на поле уже 10 октября, когда сыграет на выезде поединок против команды Исландии.

