Главная Спорт Забарный перестал общаться с болельщиками сборной Украины

Забарный перестал общаться с болельщиками сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 15:36
Забарный последовал примеру Реброва в сборной Украины
Илья Забарный на пресс-конференции. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник французского "ПСЖ" Илья Забарный в ближайшее время не будет отвечать всем болельщикам в социальной сети. После ничьей с Азербайджаном украинский футболист принял меры, которые понравятся не всем фанам. 

Забарный ограничил возможность оставить комментарий на своей странице в Instagram

Читайте также:

Сборная Украины не смогла добыть ни одну победу в двух сентябрьских матчах отбора на Кубом Мира-2026. Сначала подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2), продемонстрировал неплохой футбол. Однако несколько дней спустя "сине-желтые" огорчили болельщиков отсутствие тренерский мысли на поле и не сумели победить Азербайджан (1:1) в Баку. 

Илья Забарный
Илья Забарный на поле. Фото: www.instagram.com/illiazabarnyi/

Реакция Забарного и болельщиков 

После этой неудачной серии поклонники сборной Украины обрушили на команду критику, которая порой переходила пределы допустимого. В результате Сергей Ребров ограничил возможность комментировать сообщения на его странице в социальной сети.  

Илья Забарный
Ограничение комментариев на странице Ильи. Фото: Трибуна

Оказалось, что позже решению главного тренера последовал и лидер сборной Украины Илья Забарный. Правда, те болельщики, которые были подписаны на страницу игрока, могут комментировать его фотографии и сообщения. А вот люди, которые не связаны с футболистом подпиской, лишены возможности оставить комментарий странице Забарного. 

Сборная Украины вернется на поле уже 10 октября, когда сыграет на выезде поединок против команды Исландии. 

Напомним, Марина Лученко-Щенсная стала гостьей на дне рождения супруги форварда "Барселоны" Роберта Левандовского. 

Юная звезда "Барселоны" с украинским паспортом принес команде победу на престижном молодежном турнире. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ПСЖ Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
